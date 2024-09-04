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Вопрос подорожавшей и запаздывающей Rail Baltica нужно решать вместе с ЕС: Науседа

© LETA 4 сентября, 2024 16:53

Новости Латвии 0 комментариев

Вопрос о подорожавшем и запаздывающем проекте железной дороги европейской колеи Rail Baltica должен решаться совместно с Европейским союзом (ЕС), считает литовский президент Гитанас Науседа. 

Об этом президент заявил на совместной пресс-конференции в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой. 

«Особое внимание я уделил проекту Rail Baltica, который продвигается немного медленнее, чем мы планировали. В результате стоимость проекта выше, чем планировалось. Я считаю, что это один из вопросов, который мы могли бы решить вместе с Европейским союзом», - сказал Науседа.

«Rail Baltica - это не только проект, который позволит людям свободнее перемещаться между Севером и Югом, не только свободнее перевозить продукты, товары и другие ценности. Это также очень важный проект военной мобильности, который позволит быстрее, эффективнее перебрасывать военную технику из одной точки в другую», - добавил президент. 

Между тем, по словам Науседы, успешно реализуется проект международной автомагистрали Via Baltica. По словам главы государства, реконструкция участка от Мариямполе до польской границы, которую планируется завершить в 2025 году, позволит «гораздо более комфортно и свободно передвигаться между нашими странами (Литвой и Польшей - BNS)».

Министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис заявил, что за подорожавшее и запаздывающее строительство Rail Baltica отвечает совместное предприятие стран Балтии RB Rail.

«Поскольку с 2017 года проект Rail Baltica подорожал в 2,6 раза, вице-министр Лорета Маскалёвене заявила, что главная проблема - не деньги, а темпы реализации. В этом году на работы по Rail Baltica в Литве выделено почти 1,5 млрд евро, из которых к июлю было потрачено 204 млн евро. 

По ее словам, проект также не использует все ассигнования из государственного бюджета. По словам вице-министра, с 2017 года проект значительно подорожал из-за изменений его структуры, технических параметров и инфляции. 

Между тем аудиторы стран Балтии в совместном отчете, опубликованном в июне, заявили, что для реализации запланированных работ в трех странах Балтии может потребоваться дополнительно 10-19 млрд евро, а только в Литве - 8,7 млрд евро.

По данным министерства, весь проект Rail Baltica, соединяющий страны Балтии с Европой, планируется завершить в 2030 году, а соединение между Литвой и Польшей - в 2028 году. 

Rail Baltica соединит Таллинн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву, в Литве протяженность этой ж/д линии составит 392 км.

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