«Война может закончиться не позднее следующего года»: Зеленский

Владимир Зеленский, президент Украины:

«Ситуация на поле боя создает возможность сделать выбор в пользу решительных действий, чтобы закончить войну не позднее 2025 года, и мы рассчитываем на лидерство президента Байдена, мы рассчитываем на сильные и мудрые шаги Великобритании, Франции, Германии и Италии, чтобы принести безопасность и мир в Европу».

Цель встречи в Дубровнике — продемонстрировать солидарность стран региона с Киевом. По заявлениям Зеленского, подписаны и конкретные документы, в частности соглашение о долгосрочном сотрудничестве с Хорватией. Загреб обязался выделить помощь на разминирование и реабилитацию раненых, а также поддерживать вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Участники саммита, как ожидается, подпишут декларацию, среди ключевых пунктов которой будет поддержка так называемой «формулы мира» Владимира Зеленского. Ранее в Киеве высказывали надежду, что до конца года удастся провести новый «саммит мира», не исключая при этом и участия России — через посредников.

В Москве на этом фоне заявили, что мир с Киевом не будет возможен, если Украина вступит в НАТО. В Кремле не раз подчёркивали, что не пойдут на переговоры на украинских условиях.