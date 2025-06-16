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Война Израиля с Ираном: в случае затягивания конфликта преимущество может перейти к Тегерану

Редакция PRESS 16 июня, 2025 07:39

Мир 0 комментариев

Израильские спасатели запускают дрон над разрушенными иранскими ударами домами.

Массированные ракетные обстрелы между Израилем и Ираном продолжаются уже третий день. Нападения Ирана становятся все более смертоносными, что приводит к значительным жертвам среди мирного населения Израиля. В ответ армия Израиля расширяет перечень целей своих ударов: теперь помимо военных и атомных объектов под бомбардировки попадают и ключевые предприятия нефтегазовой отрасли Ирана.

В третий день боевых действий Израиль провел очередной мощный ракетный удар по территории Ирана. Вечером 14 июня был атакован крупнейший газовый объект Ирана — месторождение Южный Парс, что привело к частичной приостановке добычи. В ночь на 15 июня последовали удары по стратегическим объектам Тегерана: главному нефтехранилищу Шахран, штабу Минобороны Ирана, зданию Организации оборонных инноваций и исследования (SPND) и другим важным целям. Согласно данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), поврежден завод по переработке урана в Исхафане: разрушены несколько критически важных объектов, включая цеха по конверсии урана и производству топливных пластин.

В то же время иранские СМИ сообщили о попадании в жилую инфраструктуру: в результате ракетного удара на северо-востоке Тегерана разрушился многоквартирный дом, под завалами погибли, в том числе, 10 детей. В общей сложности, по данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ночь на 15 июня были поражены более 80 объектов в Иране, а за три дня израильская армия атаковала уже более 170 целей.

Иран ответил на эти удары самым смертоносным нападением за все три дня конфликта. В ночь на 15 июня, по данным ЦАХАЛ, по Израилю было выпущено около 80 баллистических ракет. Не менее 10 мирных жителей погибли: четверо женщин в северном городе Тамра и шесть человек, в том числе двое детей, в пригороде Тель-Авива — городе Бат-Яме, где иранский удар разрушил многоэтажный дом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетил место спасательной операции в Бат-Яме и пообещал Ирану жестокое возмездие. Большее количество людей пострадало: более 200 раненых по всему Израилю. Задержаны повреждения исследовательского центра при Институте науки Вейцмана в Реховоте и нефтехимического завода Bazan в Хайфе, но предприятие продолжило работу. Согласно заявлениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Иран также поразил объекты, связанные с производством топлива для израильских истребителей и с центрами энергоснабжения Израиля, но эти данные не были подтверждены ЦАХАЛ.

Настроения многих израильтян меняются, свидетельствует Би Би-си. Раньше многие верили, что система ПВО страны — одна из самых совершенных в мире — непроницаема. Однако после того, как Иран начал свои ответные атаки, это ощущение пошатнулось. Власти заявляют, что многослойная система противовоздушной обороны по-прежнему остается надежной — но не идеальной.

Израильская система ПВО многоуровневая. Знаменитый "Железный купол" был разработан для перехвата ракет малой дальности, таких как "Грады" и их аналоги, что делает его малополезным против баллистических ракет средней дальности, использующихся Ираном. За их перехват отвечают системы "Праща Давида" и "Хец", но таких систем недостаточно, и они ограниченно использовались для защиты Тель-Авива. По всей видимости, эффективность защиты в других городах была недостаточной, о чем свидетельствуют видеозаписи из Хайфы.

Дополнительной проблемой является ограниченный запас противоракетных комплексов у Израиля, что делает возможной дальнейшую массовую бомбардировку городов, если эти комплексы исчерпают свой ресурс. Израиль также не может поддерживать темпы атак на Иран, наблюдаемые в первые дни боевых действий. Израильские ВВС вынуждены лететь через территорию Иордании и Ирака, что требует значительных временных и топливных затрат, а также истощает пилотов. Ракетной компоненты аналогичной иранской Израиль не имеет.

Иран, в свою очередь, восстанавливает свою систему ПВО, которая в ближайшие дни наверняка начнет действовать более организованно. Проблема в том, что ПВО Ирана многочисленная, хотя и не столь технологически совершенная, что делает ее весьма эффективной в длительных столкновениях. Израиль вряд ли сможет полностью подавить эту систему.

Кроме того, ресурсы Израиля истощаются, особенно если боевые действия затянутся. ЦАХАЛ уже сталкивается с проблемами на Газе, где не может завершить кампанию, несмотря на две года интенсивных атак. Израиль рискует столкнуться с ограниченными возможностями в затяжной войне.

Иран, наоборот, подготовился к войне на истощение, опираясь на опыт противостояния Ираку. Несмотря на критику в отношении его решимости, Тегеран имеет достаточно средств и подготовленности для продолжения военных действий в долгосрочной перспективе. Это может сыграть решающую роль в дальнейшем ходе конфликта.

Примером эффективности подхода к войне на истощение является йеменский конфликт, где несмотря на малые ресурсы, силы смогли добиться успехов, выживая и нанося ущерб противнику.

 

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