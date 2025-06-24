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«Воины ислама нанесут вам непредсказуемые последствия»: Иран грозит расширением войны

© Deutsche Welle 24 июня, 2025 11:40

Мир 0 комментариев

Тегеран вновь выступил с угрозами в адрес США после их вступления в военный конфликт Израиля и Ирана. "Воины ислама нанесут вам серьезные, непредсказуемые последствия путем мощных и целенаправленных операций", - заявил в понедельник, 23 июня, в эфире иранского государственного телевидения представитель вооруженных сил Ирана Эбрахим Зольфагари. По его словам, вступление США в военный конфликт "увеличит круг законных целей" иранской армии и "проложит путь к расширению войны в регионе".

В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых ракетных атаках со стороны Ирана. Системы ПВО отражают угрозу, указывается в заявлении. Ракетная угроза была объявлена в нескольких районах на севере Израиля, а затем в центральной части страны, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. Как сообщил корреспондент AFP, в Иерусалиме были слышны несколько взрывов. Израильские СМИ пишут, что Иран выпустил около 15 ракет. Близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) информагентство "Тасним" заявило о двух волнах атак беспилотников на Израиль.

Электрическая компания Израиля (IEC) сообщила о падении иранской баллистической ракеты вблизи «стратегического инфраструктурного объекта» на юге Израиля. The Times of Israel пишет, что речь идет об электростанции. В результате в нескольких соседних населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением. Вскоре подачу электричества восстановили.

Израиль нанес удары по военной инфраструктуре Ирана

В свою очередь Израиль вновь нанес удары по Ирану. Израильские ВВС атаковали военную инфраструктуру в Керманшахе на западе Ирана, сообщил представитель ЦАХАЛ. По его словам, целью ударов стали стартовые площадки и хранилища ракет класса "земля-земля", при этом были задействованы 15 истребителей.

Кроме того, израильская армия атаковала шесть аэродромов в Иране, разрушив взлетно-посадочные полосы и уничтожив 15 военных самолетов и вертолетов, указывается далее. Тем самым израильские военные стремятся расширить свой контроль над воздушным пространством Ирана. Израильская армия "продолжает усилия по ослаблению военного потенциала иранского режима", добавили в ЦАХАЛ.

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