«Если начнется худшее, что может случиться, мне необходимо явиться в Сейм? А что, если здания Сейма больше нет? Ответ примерно такой: у нас есть электронный Сейм, к которому мы подключаемся... Я говорю: нет, первое, что закончится - это связь с электронным Сеймом! Если предположить, что все будет работать и мы сядем перед телевизором, то проблем действительно нет!» - заявил Шмидт.

Депутат Сейма отметил, что на его вопрос нет "объективных ответов". К тому же их нет уже третий год – с тех пор, как идет война на Украине.

"Как можно требовать сумку на 72 часа, если законодатель не знает... Какие-то решения, наверное, придется принимать во время войны, например, воевать или не воевать?" Шмидт выразил свое недоумение. Депутат признает, что интуитивно люди могут подумать идти спасаться в церковь, поскольку "это самые крепкие здания в городе, как эмоционально, так и с точки зрения безопасности".

Шмидт добавил в программе: "Когда-то люди знали, что им нужно идти в церковь - ее трудно снести, и все знают, где она находится, но до сих пор об этом никто не рассказал!"