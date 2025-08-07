Водитель заснул? Новые подробности серьёзной аварии автобуса с детьми под Смилтене

Друвис ехал по шоссе A2 за рулем тяжёлого лесовоза, когда внезапно увидел автобус, выехавший на встречную полосу. Он чудом избежал столкновения, остановился на обочине и позвонил по номеру 112.

«Я побежал туда, и сначала увидел, как из автобуса вылезли трое детей — трое были на крыше, это было первым делом. Автобус гудел, все колёса крутились, повсюду был дым», — рассказал очевидец аварии.

Затем Друвис заметил переднюю часть автобуса, где водитель сидел и собирал свои вещи: «Лобовое стекло, конечно, было выбито, и он через это стекло что-то там собирал. Я кричал ему сверху: “Старик, заглуши автобус — он сейчас загорится!”»

Вскоре после того как водитель заглушил двигатель, из автобуса начали выходить девочки из баскетбольной команды — у многих были в крови руки и колени. Девочки сказали Друвису, что две их подруги зажаты в задней части автобуса и не могут выбраться — зрелище было душераздирающим.

«Мы спустились туда, и да — там были две девочки. Ну, страшно: лицо, руки, голова — всё в крови. Девочки молили... Я снова позвонил 112 и спросил: “Где скорая?”»

Когда прибыли экстренные службы, они занялись безопасностью всех пострадавших. Сначала полиция обратилась к Друвису, думая, что он водитель автобуса.

«Он спрашивает: “Вы что, не водитель?” А водитель где-то слоняется, я не знаю, где он. В конце концов, видим его — он, как инопланетянин ходит, что-то рассматривает. Абсолютно без эмоций.»

Причина аварии Друвису тоже ясна. Он возмущён тем, что за руль автобуса с детьми посадили пожилого человека, и считает, что так не должно было быть, несмотря на то, что закон этого не запрещает:

«Ты как руководитель предприятия сажаешь в автобус 45 детей и доверяешь их жизнь, извините, 74-летнему пенсионеру, который, честно говоря, уже не в себе. Я и полиции сказал — мы тут можем спорить сколько угодно, но он просто заснул!»

Друвис отмечает: если бы водителю стало плохо, он бы остался на месте от боли, а не ходил бы вокруг. Также он считает, что спортивные функционеры должны более ответственно заботиться о своих юных баскетболистках — возможно, в следующий раз стоит нанять более компетентного водителя и автобус поновее.

«Выделите, не знаю, хоть какое-то финансирование, чтобы этой баскетбольной школе Латвии не приходилось брать самый дешёвый автобус, в котором сидит 74-летний водитель, у которого “не все дома”. Видите, из-за этой экономии, из-за жадности — вот результат: две девочки… а вдруг из них могли бы вырасти вторые Порзиңгисы?» — задаётся вопросом Друвис.

Пострадавшие баскетболистки после аварии были доставлены в Видземскую больницу в Валмиере. Связавшись с медучреждением, программа «Degpunktā» выяснила, что девочки уже выписаны и вернулись домой — дальнейшее восстановление будет проходить под регулярным наблюдением врачей.