Водитель заснул? Новые подробности серьёзной аварии автобуса с детьми под Смилтене

Редакция PRESS 7 августа, 2025 11:02

ЧП и криминал

В распоряжении программы «Degpunktā» появилась новая информация о серьезной аварии пассажирского автобуса под Смилтене. Водитель лесовоза стал очевидцем того, как транспортное средство с 43 детьми съехало с дороги. Сам он едва избежал столкновения, первым позвонил в экстренные службы и видел, что происходило сразу после аварии. Его свидетельства, безусловно, будут полезны полиции.

Друвис ехал по шоссе A2 за рулем тяжёлого лесовоза, когда внезапно увидел автобус, выехавший на встречную полосу. Он чудом избежал столкновения, остановился на обочине и позвонил по номеру 112.

«Я побежал туда, и сначала увидел, как из автобуса вылезли трое детей — трое были на крыше, это было первым делом. Автобус гудел, все колёса крутились, повсюду был дым», — рассказал очевидец аварии.

Затем Друвис заметил переднюю часть автобуса, где водитель сидел и собирал свои вещи: «Лобовое стекло, конечно, было выбито, и он через это стекло что-то там собирал. Я кричал ему сверху: “Старик, заглуши автобус — он сейчас загорится!”»

Вскоре после того как водитель заглушил двигатель, из автобуса начали выходить девочки из баскетбольной команды — у многих были в крови руки и колени. Девочки сказали Друвису, что две их подруги зажаты в задней части автобуса и не могут выбраться — зрелище было душераздирающим.

«Мы спустились туда, и да — там были две девочки. Ну, страшно: лицо, руки, голова — всё в крови. Девочки молили... Я снова позвонил 112 и спросил: “Где скорая?”»

Когда прибыли экстренные службы, они занялись безопасностью всех пострадавших. Сначала полиция обратилась к Друвису, думая, что он водитель автобуса.

«Он спрашивает: “Вы что, не водитель?” А водитель где-то слоняется, я не знаю, где он. В конце концов, видим его — он, как инопланетянин ходит, что-то рассматривает. Абсолютно без эмоций.»

Причина аварии Друвису тоже ясна. Он возмущён тем, что за руль автобуса с детьми посадили пожилого человека, и считает, что так не должно было быть, несмотря на то, что закон этого не запрещает:

«Ты как руководитель предприятия сажаешь в автобус 45 детей и доверяешь их жизнь, извините, 74-летнему пенсионеру, который, честно говоря, уже не в себе. Я и полиции сказал — мы тут можем спорить сколько угодно, но он просто заснул!»

Друвис отмечает: если бы водителю стало плохо, он бы остался на месте от боли, а не ходил бы вокруг. Также он считает, что спортивные функционеры должны более ответственно заботиться о своих юных баскетболистках — возможно, в следующий раз стоит нанять более компетентного водителя и автобус поновее.

«Выделите, не знаю, хоть какое-то финансирование, чтобы этой баскетбольной школе Латвии не приходилось брать самый дешёвый автобус, в котором сидит 74-летний водитель, у которого “не все дома”. Видите, из-за этой экономии, из-за жадности — вот результат: две девочки… а вдруг из них могли бы вырасти вторые Порзиңгисы?» — задаётся вопросом Друвис.

Пострадавшие баскетболистки после аварии были доставлены в Видземскую больницу в Валмиере. Связавшись с медучреждением, программа «Degpunktā» выяснила, что девочки уже выписаны и вернулись домой — дальнейшее восстановление будет проходить под регулярным наблюдением врачей.

0 комментариев
7 реакций
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

