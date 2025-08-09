Городской праздник в Виесите закончился массовой дракой: подробности

За безопасностью во время праздника следили шесть охранников, двое сотрудников муниципальной полиции и кинолог Государственной полиции Гинтс Вушканс со служебной собакой, сообщает заместитель начальника полиции Екабпилсского края Инга Логина.

Она подтвердила, что драка была массовой, и для усмирения участников беспорядков применялись газовые баллончики. Кроме того, на месте происшествия потребовалась помощь скорой медицинской помощи, поскольку несколько человек получили ранения.

О причинах драки пока не сообщается. Население в городе в данный момент около 1.500 человек.

Местные жители активно обсуждают случившееся и высказывают разные версии случившегося:

-Ребята из города Виесите избили парня из Биржи...

-Это вишенка на торте, и праздник удался. О них будут говорить и вспоминать ещё долго!

-Издавна известно, что в Латгалии чести без настоящей борьбы не добиться.

-Поймите и простите, сегодня праздник!

-Вот что происходит, когда смешиваешь политику со спортом и отдыхом

Фото: скриншот с видео очевидца