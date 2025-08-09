За 15 лет учебных заведений в Латвии стало значительно меньше; сколько школ у нас ещё осталось?

Если на начало 2010/11 учебного года в Латвии было 999 учебных заведений, в том числе 858 общеобразовательных школ, то в 2024/25 учебном году работало лишь 684 учебных заведения, 596 из которых являются общеобразовательными школами.

Число учреждений профобразования сократилось вдвое - из 83 осталось 40, а число вузов и колледжей уменьшилось с 58 до 48.

Школьников и студентов в Латвии тоже становится меньше: в начале 2010/11 учебного года в общеобразовательных школах обучалось 229 тысяч детей, а в 2024/25 учебном году - 224 тысячи.

Число учащихся в профессиональных учебных заведениях сократилось с 35 тысяч 800 до 28 тысяч 600 человек, студентов вузов и учащихся колледжей - с 103 тысяч 900 до 74 тысяч 800.

Однако в течение последнего года, по информации ЦСУ, наблюдается небольшой рост числа учащихся профессиональных учебных заведений и колледжей, а также студентов вузов.