Ринкевич посетит крестьянские хозяйства, пострадавшие от сильных ливней

Планируется, что Ринкевич посетит хозяйства "Лаздумаяс" в Декшарской волости Резекненского края, SIA "Laduži Agro" в Мурмастиенской волости Мадонского края и "Мелдри" в Аташиенской волости Екабпилсского края.

Уже сообщалось, что правительство на внеочередном заседании решило объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории Латвии до 4 ноября для предотвращения угрозы последствий, вызванных заморозками, ливнями и наводнениями.

К 4 августа фермеры подали в Службу поддержки села заявки о губительных последствиях ливней и заморозков на площади 72 893 га. Площадь сельхозугодий, пострадавших от ливней и наводнений в этом году, составляет 69 918 га, из-за заморозков - 2975 га. Кроме этого, в результате сильных дождей осталось не засеяно 5825 га.

Полностью оценить возникший ущерб пока еще невозможно, поэтому заявки в Службу поддержки села будут принимать и в дальнейшем. Есть вероятность, что часть площадей, которые заявлены как пострадавшие, но все же были засеяны, даст урожай, который можно будет собрать.

По предварительным расчетам на 10 июля ущерб для сельского хозяйства составлял 63 млн 886 тыс. евро. Больше всего пострадали посевы овса, яровой и озимой пшеницы, гороха.

Весной из-за заморозков пострадали 2107 га посадок культурных растей, в основном яблонь, груш, кустовой черники, черной смородины и облепихи. Общий ущерб, по предварительным расчетам, составляет 20 млн 200 тыс. евро.

Минземледелия подчеркивает, что фермеры продолжают подавать заявления в Службу поддержки села, поэтому размер пострадавших площадей и денежного ущерба еще будет увеличиваться. Подлинный масштаб бедствия может быть намного больше, так как не все фермеры активно сообщают об этом.

Минземледелия представило в Еврокомиссию соответствующие расчеты и обратилось с призывом изыскать возможность компенсировать пострадавшим фермерам убытки из-за неблагоприятных погодных условий.