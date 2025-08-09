Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ринкевич посетит крестьянские хозяйства, пострадавшие от сильных ливней

© LETA 9 августа, 2025 10:15

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник, 11 августа, президент Латвии Эдгар Ринкевич посетит несколько крестьянских хозяйств, пострадавших от сильных ливней этим летом, сообщает канцелярия президента.

Планируется, что Ринкевич посетит хозяйства "Лаздумаяс" в Декшарской волости Резекненского края, SIA "Laduži Agro" в Мурмастиенской волости Мадонского края и "Мелдри" в Аташиенской волости Екабпилсского края.

Уже сообщалось, что правительство на внеочередном заседании решило объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории Латвии до 4 ноября для предотвращения угрозы последствий, вызванных заморозками, ливнями и наводнениями.

К 4 августа фермеры подали в Службу поддержки села заявки о губительных последствиях ливней и заморозков на площади 72 893 га. Площадь сельхозугодий, пострадавших от ливней и наводнений в этом году, составляет 69 918 га, из-за заморозков - 2975 га. Кроме этого, в результате сильных дождей осталось не засеяно 5825 га.

Полностью оценить возникший ущерб пока еще невозможно, поэтому заявки в Службу поддержки села будут принимать и в дальнейшем. Есть вероятность, что часть площадей, которые заявлены как пострадавшие, но все же были засеяны, даст урожай, который можно будет собрать.

По предварительным расчетам на 10 июля ущерб для сельского хозяйства составлял 63 млн 886 тыс. евро. Больше всего пострадали посевы овса, яровой и озимой пшеницы, гороха.

Весной из-за заморозков пострадали 2107 га посадок культурных растей, в основном яблонь, груш, кустовой черники, черной смородины и облепихи. Общий ущерб, по предварительным расчетам, составляет 20 млн 200 тыс. евро.

Минземледелия подчеркивает, что фермеры продолжают подавать заявления в Службу поддержки села, поэтому размер пострадавших площадей и денежного ущерба еще будет увеличиваться. Подлинный масштаб бедствия может быть намного больше, так как не все фермеры активно сообщают об этом.

Минземледелия представило в Еврокомиссию соответствующие расчеты и обратилось с призывом изыскать возможность компенсировать пострадавшим фермерам убытки из-за неблагоприятных погодных условий.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

