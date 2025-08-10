Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лиепниекс: создание линии обороны в Латвии затягивается умышленно? (2)

TV24 10 августа, 2025 07:28

Мнения 2 комментариев

TV24

Писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс в эфире TV24 акцентировал тот факт, что за полтора года Балтийская линия обороны все еще не создана. Его возмущает, что Латвия тянет резину в отношении принятия законов и решении других важных вопросов в области обороны. Он объясняет это равнодушием и надеждой на то, что войны не будет, а также возможным саботажем и умышленным затягиванием.

Лиепниекс напомнил, что в январе 2024 года министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии заключили соглашение о создании Балтийской линии обороны. Впоследствии к ним присоединилась Польша. С тех пор прошло полтора года.

Сначала ради пиара что-то делалось, самое простое, что-то изготовили из бетона, показали противотанковые ежи в программе "Панорама". Но дальше ничего толком невозможно делать, поскольку нужен закон об отчуждении земель - строить-то придется на частной земле. Минобороны действительно разработало такой закон, он в Сейме - на нулевом чтении, даже продвижение не началось.

Прошло первое полугодие 2025 года, без этого закона мы не можем, но Лиепниекс сказал, что никакого ощущения спешки не замечает. Он как гражданин ожидал бы такого: если в январе 2024 года правительства ряда стран заключают соглашение, то самое позднее в марте парламент в срочном порядке принимает такой закон и другие документы, чтобы можно было действовать. Но ничего подобного не произошло - и сейчас не происходит.

И так во всем. Например, за выход из Оттавской конвенции парламент проголосовал только после давления со стороны соседей, когда те уже приняли соответствующее решение. А всего-то и нужно было отправить письмо от Минобороны в ООН.

Стена из дронов - в компетенции МВД, там тоже есть соглашение с соседними странами, но никакой стены у нас нет, сокрушается Лиепниекс, и таких примеров он может привести много. Из НАТО тоже прислали новые требования к каждой стране-участнице.

"Там главная проблема - нехватка людей в армии, слишком мало людей, и никакими дронами их не заменить. Латвия должна увеличить кадровые ресурсы в армии", - подчеркивает обозреватель.

В качестве огромного успеха преподносился факт, что мы нашли дополнительное финансирование на 500 человек, но больше ничего не произошло, так как, по мнению Лиепниекса, здесь надо обратиться к общественности, чтобы убеждать людей, в частности, молодежь, выбрать этот путь.

По словам Лиепниекса, сложилась парадоксальная ситуация: либо думают, что это не нужно, войны не будет, нечего и возиться, либо имеет место наихудший вариант - повсюду столько саботажников, что просто-напросто тянут резину

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (2)

Важно 14:00

Важно 2 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

Важно 13:45

Важно 2 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 2 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 2 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Важно 12:54

Важно 2 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

Важно 12:35

Важно 2 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (2)

Важно 11:54

Важно 2 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

