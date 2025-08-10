Лиепниекс напомнил, что в январе 2024 года министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии заключили соглашение о создании Балтийской линии обороны. Впоследствии к ним присоединилась Польша. С тех пор прошло полтора года.

Сначала ради пиара что-то делалось, самое простое, что-то изготовили из бетона, показали противотанковые ежи в программе "Панорама". Но дальше ничего толком невозможно делать, поскольку нужен закон об отчуждении земель - строить-то придется на частной земле. Минобороны действительно разработало такой закон, он в Сейме - на нулевом чтении, даже продвижение не началось.

Прошло первое полугодие 2025 года, без этого закона мы не можем, но Лиепниекс сказал, что никакого ощущения спешки не замечает. Он как гражданин ожидал бы такого: если в январе 2024 года правительства ряда стран заключают соглашение, то самое позднее в марте парламент в срочном порядке принимает такой закон и другие документы, чтобы можно было действовать. Но ничего подобного не произошло - и сейчас не происходит.

И так во всем. Например, за выход из Оттавской конвенции парламент проголосовал только после давления со стороны соседей, когда те уже приняли соответствующее решение. А всего-то и нужно было отправить письмо от Минобороны в ООН.

Стена из дронов - в компетенции МВД, там тоже есть соглашение с соседними странами, но никакой стены у нас нет, сокрушается Лиепниекс, и таких примеров он может привести много. Из НАТО тоже прислали новые требования к каждой стране-участнице.

"Там главная проблема - нехватка людей в армии, слишком мало людей, и никакими дронами их не заменить. Латвия должна увеличить кадровые ресурсы в армии", - подчеркивает обозреватель.

В качестве огромного успеха преподносился факт, что мы нашли дополнительное финансирование на 500 человек, но больше ничего не произошло, так как, по мнению Лиепниекса, здесь надо обратиться к общественности, чтобы убеждать людей, в частности, молодежь, выбрать этот путь.

По словам Лиепниекса, сложилась парадоксальная ситуация: либо думают, что это не нужно, войны не будет, нечего и возиться, либо имеет место наихудший вариант - повсюду столько саботажников, что просто-напросто тянут резину