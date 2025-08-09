Теперь у нас будут GPS pēdojums и kārtotne: приживутся ли новые термины в языке?

Заявитель обращался в комиссию с просьбой определить соответствие термину GPS track в латышском языке и предлагал для этого вариант ceļraksts.

Этим вопросом комиссия занималась на двух заседаниях, обсуждалось несколько возможных вариантов. В частности, термин ceļrādis выбран не был, поскольку он подразумевает скорее указание пути вперед, чем историю передвижений.

Эксперты размышляли над тем, как объяснить, что такое GPS track - это путь, который планируется пройти, или это уже пройденный маршрут? В результате комиссия пришла к выводу, что в целом это ретроспективный анализ пройденного маршрута.

Поэтому комиссия условилась временно утвердить термин GPS pēdojums ("отслеживание GPS").

Кроме того, комиссия по терминологии ввела временный термин, который заменит слово "органайзер". Коробочку для размещения разных мелких предметов на столе договорились назвать kārtotne.

Согласно протоколу заседания, глава комиссии Марис Балтиньш пояснил, что под этим термином понимают предмет из пластмассы или плетеной проволоки, который помогает привести в порядок другие предметы на столе. Организатором этот предмет не назовешь - это все-таки в первую очередь человек, с чем члены комиссии согласились.

Предлагалось также несколько других потенциальных терминов на латышском языке - в частности, kārtnīca, kārtībne.

Однако пока наиболее приемлемым вариантом лингвисты признали слово kārtotne.