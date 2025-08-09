Минимальная зарплата в Европе: сколько получаем мы на фоне соседей?

Восток и Запад — разные реальности

Наиболее высокая минимальная зарплата зафиксирована в Западной и Северной Европе:

Люксембург — 2 704 евро,

Ирландия — 2 282 евро,

Нидерланды — 2 246 евро,

Германия — 2 161 евро,

Бельгия — 2 112 евро,

Франция — 1 802 евро.

В странах Восточной и Юго-Восточной Европы этот показатель значительно ниже. Латвия — в одной группе с Венгрией (727 евро), Румынией (797 евро) и Болгарией (551 евро) — последней среди стран ЕС.

Сколько это в реальности?

Чтобы оценить реальную покупательную способность работников, Евростат пересчитывает минимальные зарплаты в условные единицы PPS, которые учитывают различия в уровне цен.

В этом пересчёте Латвия также остаётся ближе к концу списка:

Латвия — 905 PPS,

Литва и Хорватия — по 1 272,

Польша — 1 500,

Эстония — 886.

Это означает, что, даже с учётом более низкой стоимости жизни, реальные возможности работника на минимальной зарплате в Латвии остаются ограниченными.

Как менялись зарплаты

С января по июль 2025 года минимальная зарплата в большинстве стран ЕС практически не изменилась. Наибольший рост показала Северная Македония (+7,7%). В то же время в Турции и Украине зафиксировано номинальное снижение, связанное с колебаниями валютного курса и инфляцией.

Среди стран еврозоны наиболее заметное повышение было в Хорватии (+15,5%) и Литве (+12,3%). В Германии — +5,2%, во Франции — около +2%.