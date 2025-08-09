Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Минимальная зарплата в Европе: сколько получаем мы на фоне соседей?

Euronews 9 августа, 2025 08:37

Важно 0 комментариев

По данным Евростата, минимальная месячная зарплата в странах Европы в июле 2025 года составляла от 164 евро в Украине до 2 704 евро в Люксембурге. Латвия с уровнем 740 евро до вычета налогов остаётся в нижней части списка стран ЕС — ниже, чем Литва (1 038 евро) и Эстония (886 евро), а также уступает Польше, Чехии, Румынии и Словакии.

Восток и Запад — разные реальности
Наиболее высокая минимальная зарплата зафиксирована в Западной и Северной Европе:

Люксембург — 2 704 евро,

Ирландия — 2 282 евро,

Нидерланды — 2 246 евро,

Германия — 2 161 евро,

Бельгия — 2 112 евро,

Франция — 1 802 евро.

В странах Восточной и Юго-Восточной Европы этот показатель значительно ниже. Латвия — в одной группе с Венгрией (727 евро), Румынией (797 евро) и Болгарией (551 евро) — последней среди стран ЕС.

Сколько это в реальности?
Чтобы оценить реальную покупательную способность работников, Евростат пересчитывает минимальные зарплаты в условные единицы PPS, которые учитывают различия в уровне цен.

В этом пересчёте Латвия также остаётся ближе к концу списка:

Латвия — 905 PPS,

Литва и Хорватия — по 1 272,

Польша — 1 500,

Эстония — 886.

Это означает, что, даже с учётом более низкой стоимости жизни, реальные возможности работника на минимальной зарплате в Латвии остаются ограниченными.

Как менялись зарплаты
С января по июль 2025 года минимальная зарплата в большинстве стран ЕС практически не изменилась. Наибольший рост показала Северная Македония (+7,7%). В то же время в Турции и Украине зафиксировано номинальное снижение, связанное с колебаниями валютного курса и инфляцией.

Среди стран еврозоны наиболее заметное повышение было в Хорватии (+15,5%) и Литве (+12,3%). В Германии — +5,2%, во Франции — около +2%.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

