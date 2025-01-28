«Во время войны свободу слова приходится ограничивать»: Маляр делится опытом Украины с Латвией

Анна Маляр подчеркнула, что Украина демократическое государство, а свобода — это ключевая ценность для украинского народа, однако, когда начинается полномасштабная война и провозглашается военный режим, приходится ограничивать информационную свободу в интересах вооруженных сил.

«Потому что полная свобода может навредить нашей армии. Действительно в первые дни, в первые недели вторжения все пользователи смартфонов и социальных сетей фотографировали передвижение наших войск. И они эту информацию выкладывали. И самые популярные видео — это траектория полета ракет и куда эти ракеты попадают. К сожалению, даже западные журналисты транслировали это в прямом в эфире».

Маляр подчеркнула, что так делать нельзя, потому что эту информацию видит враг и корректирует свои действия. Причем подобными видео делились не только гражданские, но и военнослужащие.

«Была точно такая же проблема и с военными. Потому что большая часть были гражданскими и те, кто привыкли все снимать на телефон и показывать своим родственникам и друзьям, где они сейчас находятся. И самая большая проблема — это утечка информации. Это самый большой вызов».

Экс-чиновница отметила, что в условиях войны большую роль играет классическое радио: «Это самый верный и надежный способ доносить информацию, если эти радиоточки функционируют».

Говоря о вызовах, Маляр сказала, что любая редакция может стать жертвой ракетной атаки поэтому крупные СМИ имеют несколько офисов в разных частях Украины, чтобы диверсифицировать риски.

«Если будет взорвана одна редакция, то остается другая. Кроме этого, у СМИ должны быть оборудованы подвалы, которые приспособлены для долгого нахождения там и работы из этих подвалов».

Маляр отметила, что в случаях, когда пропадает электричество, спустя два часа пропадает и мобильная связь. Также бывшая замминистра рассказала, что в 2022 году Украина была мировым лидером по покупке терминалов Starlink: «их количество было настолько огромным что спутники не успевали обрабатывать эту информацию».

В целом Маляр отметила, что современная война ставит много вызовов перед государством:

«Современная наука говорит, что 20 лет назад были военные операции, которые сопровождались информационными кампаниями Сейчас говорят, что есть информационные войны, которые сопровождаются военными операциями. То есть мы видим смещение акцентов. Мы видим, что главной войной является информационная война. И действительно, информационная война способна делать самое главное — менять общественное мнение. То есть готовить целый народ, целую нацию к действиям, которые будут дальше».

Информационное влияние РФ Анна Маляр называет «колоссальным».

«Россия финансирует СМИ законным путем, но информация там определенного характера. Они финансируют культурные мероприятия, выставки, которые несут определенный нарратив. Также финансируют те или иные политические силы в Западных странах. Украина столкнулась с огромным влиянием Российской федерации».

Маляр отмечает большую разницу между тем, как велась война в 2014 году, и как ведется сейчас.

«Например, дроны. Дроны, когда начиналась война и дроны сейчас 2025 года — это колоссальный разрыв технологический. Очень большой прогресс и скачок вперед. Точно так же все произошло и в информации».

Социальные сети — это флагман и, по сути, это основной игрок в информировании общества в условиях войны, сказала Маляр.

«Сегодня, правильно используя инструмент социальных сетей, можно изменить даже ход войны. Мы наблюдали, как россияне работают, им сложнее работать, им мешает тоталитарное мышление и консерватизм. Именно это им мешает работать на территории Украины. Нам в свою очередь мешает работать на их территории наше свободное мышление. Потому что нам сложно понять психологию варварского народа, который может вот так убивать своих соседей. Но на территории своего государства социальные сети — это нельзя отрицать — основной источник информации. Мы делали исследование. Мы следим, где люди черпают информацию и более 70% человек берёт информацию в интернете, а именно в социальных сетях. Поэтому у нас нет другого пути как работать через социальные сети», — подытожила Маляр.