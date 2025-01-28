Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 28. Января Завтра: Karlis, Spodris
Доступность

«Во время войны свободу слова приходится ограничивать»: Маляр делится опытом Украины с Латвией

© Lsm.lv 28 января, 2025 17:21

Мнения 0 комментариев

LETA

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала в интервью LSM+, с какими вызовами столкнулась ее страна во время войны с точки зрения стратегической коммуникации, какой был извлечен опыт, и на что стоит обратить внимание соседям РФ.

Анна Маляр подчеркнула, что Украина демократическое государство, а свобода — это ключевая ценность для украинского народа, однако, когда начинается полномасштабная война и провозглашается военный режим, приходится ограничивать информационную свободу в интересах вооруженных сил.

«Потому что полная свобода может навредить нашей армии. Действительно в первые дни, в первые недели вторжения все пользователи смартфонов и социальных сетей фотографировали передвижение наших войск. И они эту информацию выкладывали. И самые популярные видео — это траектория полета ракет и куда эти ракеты попадают. К сожалению, даже западные журналисты транслировали это в прямом в эфире».

Маляр подчеркнула, что так делать нельзя, потому что эту информацию видит враг и корректирует свои действия. Причем подобными видео делились не только гражданские, но и военнослужащие.

«Была точно такая же проблема и с военными. Потому что большая часть были гражданскими и те, кто привыкли все снимать на телефон и показывать своим родственникам и друзьям, где они сейчас находятся. И самая большая проблема — это утечка информации. Это самый большой вызов».

Экс-чиновница отметила, что в условиях войны большую роль играет классическое радио: «Это самый верный и надежный способ доносить информацию, если эти радиоточки функционируют».

Говоря о вызовах, Маляр сказала, что любая редакция может стать жертвой ракетной атаки поэтому крупные СМИ имеют несколько офисов в разных частях Украины, чтобы диверсифицировать риски.

«Если будет взорвана одна редакция, то остается другая. Кроме этого, у СМИ должны быть оборудованы подвалы, которые приспособлены для долгого нахождения там и работы из этих подвалов».

Маляр отметила, что в случаях, когда пропадает электричество, спустя два часа пропадает и мобильная связь. Также бывшая замминистра рассказала, что в 2022 году Украина была мировым лидером по покупке терминалов Starlink: «их количество было настолько огромным что спутники не успевали обрабатывать эту информацию».

В целом Маляр отметила, что современная война ставит много вызовов перед государством:

«Современная наука говорит, что 20 лет назад были военные операции, которые сопровождались информационными кампаниями Сейчас говорят, что есть информационные войны, которые сопровождаются военными операциями. То есть мы видим смещение акцентов. Мы видим, что главной войной является информационная война. И действительно, информационная война способна делать самое главное — менять общественное мнение. То есть готовить целый народ, целую нацию к действиям, которые будут дальше».

Информационное влияние РФ Анна Маляр называет «колоссальным».
«Россия финансирует СМИ законным путем, но информация там определенного характера. Они финансируют культурные мероприятия, выставки, которые несут определенный нарратив. Также финансируют те или иные политические силы в Западных странах. Украина столкнулась с огромным влиянием Российской федерации».

Маляр отмечает большую разницу между тем, как велась война в 2014 году, и как ведется сейчас.

«Например, дроны. Дроны, когда начиналась война и дроны сейчас 2025 года — это колоссальный разрыв технологический. Очень большой прогресс и скачок вперед. Точно так же все произошло и в информации».

Социальные сети — это флагман и, по сути, это основной игрок в информировании общества в условиях войны, сказала Маляр.

«Сегодня, правильно используя инструмент социальных сетей, можно изменить даже ход войны. Мы наблюдали, как россияне работают, им сложнее работать, им мешает тоталитарное мышление и консерватизм. Именно это им мешает работать на территории Украины. Нам в свою очередь мешает работать на их территории наше свободное мышление. Потому что нам сложно понять психологию варварского народа, который может вот так убивать своих соседей. Но на территории своего государства социальные сети — это нельзя отрицать — основной источник информации. Мы делали исследование. Мы следим, где люди черпают информацию и более 70% человек берёт информацию в интернете, а именно в социальных сетях. Поэтому у нас нет другого пути как работать через социальные сети», — подытожила Маляр.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Андрей Козлов: «А почему Xiaomi Arena, а не Laima Arena? Хотя стоп — Laima уже давно не наша…»

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Член партии «Стабильности!» Андрей Козлов подробно прокомментировал ситуацию с переименованием одной из знаковых площадок латвийской столицы, выразив свою обеспокоенность тем, как легко национальные символы утрачивают свою идентичность.

Член партии «Стабильности!» Андрей Козлов подробно прокомментировал ситуацию с переименованием одной из знаковых площадок латвийской столицы, выразив свою обеспокоенность тем, как легко национальные символы утрачивают свою идентичность.

Читать
Загрузка

«Деньги нужно списать или какой-то бюджет?» Снега нет, а в Риге продолжают сыпать соль на улицы

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Ранним утром, гуляя с собаками, жительница Риги Ирена заметила трактор, посыпавший солью пешеходный тротуар в Ильгюциемсе. Это её весьма удивило, ведь антигололедные меры проводились в день, когда температура воздуха была значительно выше нуля, сообщает Bez Tabu.

Ранним утром, гуляя с собаками, жительница Риги Ирена заметила трактор, посыпавший солью пешеходный тротуар в Ильгюциемсе. Это её весьма удивило, ведь антигололедные меры проводились в день, когда температура воздуха была значительно выше нуля, сообщает Bez Tabu.

Читать

Взрыв газа на Румбуле: два человека получили серьезные ожоги

ЧП и криминал 20:46

ЧП и криминал 0 комментариев

В садовом домике недалеко от Риги, предположительно, в результате взрыва газового баллона, серьезные ожоги получили два человека. Оба жителя небольшого строения смогли выбраться из охваченного пламенем домика до прибытия спасателей, и позже были доставлены в больницу.

В садовом домике недалеко от Риги, предположительно, в результате взрыва газового баллона, серьезные ожоги получили два человека. Оба жителя небольшого строения смогли выбраться из охваченного пламенем домика до прибытия спасателей, и позже были доставлены в больницу.

Читать

«Какой позор!» Люди возмущены сменой названия «Арены Рига»

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

"Арена Рига" переименована на пять лет в "Xiaomi Арену", сообщили представители SIA "Arēna Rīga". Председатель правления управляющей компании "Arēna Rīga" Ģиртс Крастиньш рассказал агентству LETA, что сотрудничество с "Xiaomi" поспособствует развитию арены, позволив компании сосредоточиться на инновациях.

"Арена Рига" переименована на пять лет в "Xiaomi Арену", сообщили представители SIA "Arēna Rīga". Председатель правления управляющей компании "Arēna Rīga" Ģиртс Крастиньш рассказал агентству LETA, что сотрудничество с "Xiaomi" поспособствует развитию арены, позволив компании сосредоточиться на инновациях.

Читать

НАТО: У России был заговор с целью убийства главы Rheinmetall

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Высокопоставленный представитель альянса официально подтвердил, что существовал российский заговор с целью убийства Армина Паппергера. В июле 2024 года спецслужбы США и Германии сорвали покушение на его жизнь, сообщает Deutsche Welle.

Высокопоставленный представитель альянса официально подтвердил, что существовал российский заговор с целью убийства Армина Паппергера. В июле 2024 года спецслужбы США и Германии сорвали покушение на его жизнь, сообщает Deutsche Welle.

Читать

Латвия поборется за участие в «Евровидении»: предстоит пробиться через второй полуфинал

История и культура 20:16

История и культура 0 комментариев

В 2025-м песенный конкурс «Евровидение» пройдет во швейцарском Базеле, Латвии для выхода в решающую стадию предстоит пробиться через второй полуфинал, пишет LSM+ об итогах жеребьевки, проведенной Европейским вещательным союзом (EBU).
Состав участников полуфиналов определен случайным образом путем жеребьевки стран, «разложенных» по шести группам.

В 2025-м песенный конкурс «Евровидение» пройдет во швейцарском Базеле, Латвии для выхода в решающую стадию предстоит пробиться через второй полуфинал, пишет LSM+ об итогах жеребьевки, проведенной Европейским вещательным союзом (EBU).
Состав участников полуфиналов определен случайным образом путем жеребьевки стран, «разложенных» по шести группам.

Читать

500 учителей должны доказать свое владение латышским: Центр госязыка проводит массовые проверки

Важно 20:05

Важно 0 комментариев

Самоуправление Даугавпилса попросило соответствующие учреждения прекратить проверку уровня владения государственным языком у педагогов в середине учебного года, так как это может создать проблемы для школ в реализации образовательных программ. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Самоуправление Даугавпилса попросило соответствующие учреждения прекратить проверку уровня владения государственным языком у педагогов в середине учебного года, так как это может создать проблемы для школ в реализации образовательных программ. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Читать