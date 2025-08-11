Во время фестиваля «Positivus» в больницу доставлены три человека

За два дня проведения фестиваля в больницу были доставлены люди в удовлетворительном состоянии для получения медицинской помощи, пояснили в службе.

В целом, по оценке СНМП, фестиваль прошел очень спокойно и без существенных инцидентов.

В свою очередь, в Государственной полиции рассказали, что, как и в первый день фестиваля, второй день тоже прошел спокойно. Зарегистрированы лишь отдельные нарушения, связанные с незаконным хранением и употреблением наркотических или психотропных веществ, а также несколько случаев управления электросамокатами лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось, в эти выходные, 8 и 9 августа, в Риге проходит фестиваль "Positivus". В Риге фестиваль прошел в четвертый раз.

