Bloomberg: лидеры ЕС хотят поговорить с Трампом до Путина

© Deutsche Welle 11 августа, 2025 11:03

Мир

Европа настаивает на том, чтобы переговоры о мире в Украине не велись без участия Киева и европейских стран.

Лидеры европейских стран стремятся переговорить с президентом США Дональдом Трампом перед тем, как на Аляске состоится его запланированная на 15 августа встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Агентство отмечает, что возможной беседе Трампа и европейских лидеров предшествовал "интенсивный дипломатический уик-энд с участием официальных лиц США, Украины и Европы". Под этим подразумеваются прошедшие в Великобритании встречи украинских и европейских министров с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

О содержании возможной беседы лидеров ЕС с Трампом не сообщается. Неизвестны и подробности прошедших в Великобритании встреч политиков из ЕС, Украины и США. Однако Bloomberg предполагает, что дискуссия затрагивает требования Москвы к Киеву отказаться от частей Луганской и Донецкой областей, которые Россия так и не смогла захватить в ходе полномасштабной войны.

Рютте: Территории должны быть на столе переговоров

На фоне ведущихся обсуждений генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в программе This Week на телеканале ABC, что Киеву нужно допускать возможность территориальных уступок РФ в ходе переговоров о мире.

По его словам, встреча Трампа и Путина на Аляске "проверит серьезность Путина в стремлении положить конец" войне РФ против Украины. На саммите, считает генсек НАТО, будут обсуждаться гарантии безопасности, и, если этот процесс сдвинется с мертвой точки, украинская территория "должна быть на столе переговоров".

Рютте отметил, что де-факто РФ уже контролирует часть украинской территории, и Киев может признать непосредственно их потерю. Но в то же время о формальном признании их аннексии Россией речи не идет.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

