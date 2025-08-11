Bloomberg: лидеры ЕС хотят поговорить с Трампом до Путина

Лидеры европейских стран стремятся переговорить с президентом США Дональдом Трампом перед тем, как на Аляске состоится его запланированная на 15 августа встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Агентство отмечает, что возможной беседе Трампа и европейских лидеров предшествовал "интенсивный дипломатический уик-энд с участием официальных лиц США, Украины и Европы". Под этим подразумеваются прошедшие в Великобритании встречи украинских и европейских министров с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

О содержании возможной беседы лидеров ЕС с Трампом не сообщается. Неизвестны и подробности прошедших в Великобритании встреч политиков из ЕС, Украины и США. Однако Bloomberg предполагает, что дискуссия затрагивает требования Москвы к Киеву отказаться от частей Луганской и Донецкой областей, которые Россия так и не смогла захватить в ходе полномасштабной войны.

Рютте: Территории должны быть на столе переговоров

На фоне ведущихся обсуждений генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в программе This Week на телеканале ABC, что Киеву нужно допускать возможность территориальных уступок РФ в ходе переговоров о мире.

По его словам, встреча Трампа и Путина на Аляске "проверит серьезность Путина в стремлении положить конец" войне РФ против Украины. На саммите, считает генсек НАТО, будут обсуждаться гарантии безопасности, и, если этот процесс сдвинется с мертвой точки, украинская территория "должна быть на столе переговоров".

Рютте отметил, что де-факто РФ уже контролирует часть украинской территории, и Киев может признать непосредственно их потерю. Но в то же время о формальном признании их аннексии Россией речи не идет.