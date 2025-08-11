На Вентспилсском шоссе под колесами грузовика погиб пешеход (ВИДЕО)

Вчера в результате ДТП в Земгале погиб пешеход 1994 г. рожд., который попал под колеса грузового автомобиля возле Пуре на Вентспилсском шоссе.

Два человека в результате ДТП пострадали в Земгале, по одному - в Рижском регионе, Видземе и Курземе. Двое из пострадавших были пешеходами.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала трех водителей, еще один водитель был задержан за рулем после употребления наркотических веществ. Все задержанные привлечены к уголовной ответственности.

За превышение скорости полиция оформила 243 протокола, а четыре водителя были наказаны за агрессивное вождение.

В целом за прошедшие сутки полиция оформила 455 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.

