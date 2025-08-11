Заметно похолодает: намечается резкая смена погоды

Во вторник ожидается усиление облачности, во многих местах, особенно в Видземе, пройдёт кратковременный дождь, местами возможны грозы. Ветер западный, слабый до умеренного, минимальная температура воздуха ночью +10..+14 градусов, на побережье до +17 градусов, днём воздух прогреется до +19..+23 градусов.

В среду и четверг преимущественно сухо и солнечно, однако, начиная с пятницы после обеда, во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Максимальная температура воздуха +22..+27 градусов.

Ожидается, что в конце недели или в начале следующей недели в Латвию поступит значительно более холодный воздух с северо-запада.