Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Шлесерс предлагает обойтись без 8-миллиардного займа на оборону: «Есть более дешёвый вариант» (1)

TV24 11 августа, 2025 10:05

Выбор редакции 1 комментариев

LETA

На телеканале TV24 в программе Preses klubs Айнарс Шлесерс высказался скептически по поводу планов взять взаймы до 8 миллиардов евро из фонда безопасности Еврокомиссии. По его мнению, заем такого масштаба является необдуманным и недостаточно обсужденным в обществе шагом, который в будущем может создать большое финансовое обременение для последующих поколений.

Он предложил альтернативу - договориться с США о постоянном присутствии вооруженных сил в Латвии. Это, как считает Шлесерс, стало бы более эффективным и выгодным решением в плане расходов.

"Если мы хотим ввалить 10 миллиардов в Rail Baltica, теперь и 8 миллиардов в оборону, я предлагаю более дешевый вариант - сесть за стол переговоров с Трампом и спросить, сколько надо платить Америке, чтобы вы прислали дополнительные войска, которые будут здесь на новой базе. Просто - сколько это стоит? 100 миллионов в год? Заплатим! Это было бы дешевле, чем прогулять 8 миллиардов", - убежден он.

Шлесерс подчеркнул, что присутствие американских военных послужило бы реальным средством, дающим Латвии гораздо больше гарантий безопасности, чем закупка военной техники, которую впоследствии, возможно, даже нельзя будет эффективно использовать.

"Против американцев русские воевать не будут", - заявил он. Такая договоренность, считает Шлесерс, была бы не только более умной в стратегическом плане, но и более прозрачной с финансовой точки зрения. 

На его взгляд, для займов такого размера нужна поддержка широкой общественности - возможно, надо даже провести референдум, чтобы население могло выразить свое мнение.

"Мы берем на себя обязательства, по которым будут платить наши дети", - заявил Шлесерс, напомнив, что уже сейчас внешний долг Латвии составляет 21 миллиард евро, а если присовокупить займы на оборону и Rail Baltica, он может достичь 40 миллиардов. В этом случае в будущем одни только платежи по процентам могут превысить миллиард евро в год.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 252 реакций
Комментарии (1) 252 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:00 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Важно 14:53

Важно 1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать