Он предложил альтернативу - договориться с США о постоянном присутствии вооруженных сил в Латвии. Это, как считает Шлесерс, стало бы более эффективным и выгодным решением в плане расходов.

"Если мы хотим ввалить 10 миллиардов в Rail Baltica, теперь и 8 миллиардов в оборону, я предлагаю более дешевый вариант - сесть за стол переговоров с Трампом и спросить, сколько надо платить Америке, чтобы вы прислали дополнительные войска, которые будут здесь на новой базе. Просто - сколько это стоит? 100 миллионов в год? Заплатим! Это было бы дешевле, чем прогулять 8 миллиардов", - убежден он.

Шлесерс подчеркнул, что присутствие американских военных послужило бы реальным средством, дающим Латвии гораздо больше гарантий безопасности, чем закупка военной техники, которую впоследствии, возможно, даже нельзя будет эффективно использовать.

"Против американцев русские воевать не будут", - заявил он. Такая договоренность, считает Шлесерс, была бы не только более умной в стратегическом плане, но и более прозрачной с финансовой точки зрения.

На его взгляд, для займов такого размера нужна поддержка широкой общественности - возможно, надо даже провести референдум, чтобы население могло выразить свое мнение.

"Мы берем на себя обязательства, по которым будут платить наши дети", - заявил Шлесерс, напомнив, что уже сейчас внешний долг Латвии составляет 21 миллиард евро, а если присовокупить займы на оборону и Rail Baltica, он может достичь 40 миллиардов. В этом случае в будущем одни только платежи по процентам могут превысить миллиард евро в год.