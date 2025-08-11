В трагедии, которая произошла в ночь на субботу в Риге, предположительно напротив дома № 62 по улице Миера, по направлению из центра в сторону Межапарка под колесами трамвай оказался не водитель самоката, как первоначально сообщила госполиция, а прохожий.

По факту происшествия начат уголовный процесс, устанавливаются все обстоятельства. Полиция призывает откликнуться очевидцев аварии, а также всех, кто располагает информацией, полезной для следствия, или имеет записи с видеорегистраторов. Связаться с правоохранителями можно по телефонам 67219837, 29971069 или 112.

Также полицейские просят откликнуться водителя транспортного средства, двигавшегося в противоположном направлении и видевшего пешехода до момента происшествия.