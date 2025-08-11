Попыток прорыва в Латвию стало на 57% больше. Среди перевозчиков — наши граждане

За участие в перевозке нелегальных мигрантов задержаны 46 человек, из них 17 — граждане Латвии. Чаще всего это жители Курземе и других регионов, а не Латгалии, где люди лучше осведомлены о ситуации и возможных наказаниях. Главный мотив обращения к незаконной деятельности: быстрый заработок. По словам Пуятса, перевозчики — это низшее звено организованной преступности, тогда как организаторы находятся в странах назначения или происхождения мигрантов.

Нарушителей, задержанных у заграждения на границе, возвращают в Беларусь и предупреждают о возможной уголовной ответственности. Некоторые пытаются прорваться повторно, но большинство направляется дальше — в Польшу, где миграционное давление в пять раз выше, чем в Латвии. Конечная цель большинства — Германия, где они подают заявки на получение пособий.

По оценке Пуятса, нынешний миграционный поток уже не стихийный, он координируется, а в странах-агрессорах используют его как инструмент давления на ЕС. Около 5% пытавшихся пересечь границу всё же удаётся это сделать, однако возможности латвийской погранохраны растут.

Глава ведомства подчеркнул, что не станет инициировать восстановление контроля на всех границах Латвии: при надёжной охране внешних рубежей ЕС необходимость в этом отпадёт. Вместе с тем Пуйятс признал, что для более эффективной работы службе нужны новые кадры — в рядах погранслужбы ощущается нехватка людей.