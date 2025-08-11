Бычок спасает латвийских рыбаков, но латвийцы его не едят. Почему?

Примерно 30 лет назад этот вид рыбы был завезён в Балтийское море из Каспийского региона. Сегодня популяция морского бычка стабильно растёт, и ежегодный улов в Латвии превышает несколько сотен тонн. Однако, местные потребители не проявляют к ней особого интереса. По словам экспертов, туристы в Латвии предпочитают другие деликатесы, например, копчёную сельдь.

"БИОР" — научный институт, который занимается исследованием этого вида рыбы, уже разработал несколько методов, чтобы эффективно ловить круглого морского бычка и предлагать его на местном рынке. Эта рыба пользуется популярностью в других странах: например, в Украине и Болгарии. Там её используют повсеместно: от ресторанов и для консервирования, до домашней кухни.

Эксперт "БИОР" Лорета Розенфелде рассказывает, что круглый морской бычок стал важным товаром на международном рынке, особенно в регионе Чёрного моря, где рыбу из стран Балтии покупают по высокой цене. В Латвии эта рыба не оценивается должным образом, хотя в Балтийском море она вырастает более крупной.

Кроме того, в Литве уже начали производить консервы из этой рыбы, а в Эстонии — тестируют её как лакомство для собак. В Швеции же круглый морской бычок доступен в самых престижных ресторанах, где как деликатес предлагают его икру и филе.

"БИОР" также активно исследует возможности коммерциализации этого продукта в Балтийском регионе, включая изучение его безопасности для потребления и влияния на другие виды рыбы в экосистеме. Розенфелде подчёркивает, что рыба очень полезна — она низкокалорийна, содержит лишь 1% жира и богата белками.

Однако проблема заключается в том, что методы ловли могут повлиять на другие виды рыбы, так как месте с морским бычком в сети могут попадать и другие мелкие рыбы. В "БИОР" разрабатывают новые методы ловли, которые позволят избежать такого воздействия и эффективно использовать ресурсы.

"Мы как чемпион по эффективной рыбалке в Балтийском регионе", — заключает Розенфелде. "Мы хотим создать методы, которые будут использоваться и в других странах".

Эксперты утверждают, что круглый морской бычок останется в Балтийском море, и важно научиться работать с этим ресурсом, извлекая из него не только экологическую, но и экономическую пользу.