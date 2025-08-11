Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бычок спасает латвийских рыбаков, но латвийцы его не едят. Почему?

11 августа, 2025

Морской бычок стал одной из самых популярных рыб в Балтийском море, заняв второе место по объёмам улова после сельди. Однако, несмотря на огромные уловы, большая часть рыбы экспортируется за границу. В Латвии её не оценили, и местный рынок ещё не принял новый продукт.

Примерно 30 лет назад этот вид рыбы был завезён в Балтийское море из Каспийского региона. Сегодня популяция  морского бычка стабильно растёт, и ежегодный улов в Латвии превышает несколько сотен тонн. Однако, местные потребители не проявляют к ней особого интереса. По словам экспертов, туристы в Латвии предпочитают другие деликатесы, например, копчёную сельдь.

"БИОР" — научный институт, который занимается исследованием этого вида рыбы, уже разработал несколько методов, чтобы эффективно ловить круглого морского бычка и предлагать его на местном рынке. Эта рыба пользуется популярностью в других странах: например, в Украине и Болгарии. Там её используют повсеместно: от ресторанов и для консервирования, до домашней кухни. 

Эксперт "БИОР" Лорета Розенфелде рассказывает, что круглый морской бычок стал важным товаром на международном рынке, особенно в  регионе Чёрного моря, где рыбу из стран Балтии покупают по высокой цене. В Латвии эта рыба не оценивается должным образом, хотя в Балтийском море она вырастает более крупной.

Кроме того, в Литве уже начали производить консервы из этой рыбы, а в Эстонии — тестируют её как лакомство для собак. В Швеции же круглый морской бычок доступен в самых престижных ресторанах, где как деликатес предлагают его икру и филе.

"БИОР" также активно исследует возможности коммерциализации этого продукта в Балтийском регионе, включая изучение его безопасности для потребления и влияния на другие виды рыбы в экосистеме. Розенфелде подчёркивает, что рыба очень полезна — она низкокалорийна, содержит лишь 1% жира и богата белками.

Однако проблема заключается в том, что методы ловли могут повлиять на другие виды рыбы, так как месте с морским бычком в сети могут попадать и другие мелкие рыбы. В "БИОР" разрабатывают новые методы ловли, которые позволят избежать такого воздействия и эффективно использовать ресурсы.

"Мы как чемпион по эффективной рыбалке в Балтийском регионе", — заключает Розенфелде. "Мы хотим создать методы, которые будут использоваться и в других странах".

Эксперты утверждают, что круглый морской бычок останется в Балтийском море, и важно научиться работать с этим ресурсом, извлекая из него не только экологическую, но и экономическую пользу.

24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

