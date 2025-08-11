Ваш близкий попал в больницу? Об информации нужно позаботиться заранее

Если контактное лицо уже указано, Латвийский цифровой центр здравоохранения (LDVC) рекомендует проверить актуальность контактов. Служба неотложной медицинской помощи может передавать информацию только тем контактным лицам, кто указан в профиле пациента на "e-veselība". При этом с целью упрощения получения информации был создан специальный номер телефона 67337750, куда можно позвонить и узнать, в какую больницу был доставлен пациент.

На данный момент в "e-veselība" указаны контактные лица для 191 667 жителей, что включает 263 125 контактов. В большинстве случаев, в 50% жители предпочитают не указывать контактных лиц, однако 31% указывают информацию о ближайших родственниках, таких как родители, братья или сестры. В 17% случаев контактным лицом становится супруг или супруга.

Преимущество такого подхода заключается в том, что, если человек не в состоянии сообщить свои данные, врачам легче связаться с близкими и начать соответствующее лечение. Контактные лица можно добавить в разделе "Персональные данные" на портале, а информация обновляется в любое время.

Для тех, кто не использует интернет, добавить контактное лицо можно через семейного врача или другого медицинского работника. Также важно отметить, что покупать лекарства по электронным рецептам могут только делегированные лица.

Делегирование прав — это возможность делегировать другому человеку, например, супругу, совершеннолетнему ребенку или соседу, полный или частичный доступ к медицинским данным гражданина, таким как электронные рецепты, листы нетрудоспособности, направления, выписки, результаты визуальных диагностических исследований, включая информацию о семейном враче. Делегированное лицо также может указать контактное лицо для связи в экстренных ситуациях от имени гражданина.

Делегирование прав гражданин может указать в разделе "Tiesību deleģējum" на портале "e-veselība" в меню "Pievienot jaunu deleģējumu". В свою очередь, жители, не использующие интернет, могут делегировать эти права другогму человеку, подав заявление в одном из центров обслуживания клиентов Национальной службы здравоохранения (NVD) по всей Латвии или отправив его по почте в LDVC или NVD, приложив нотариально заверенную доверенность.

LDVC также подчеркивает, что в экстренных ситуациях лечебное учреждение будет связываться только с контактным лицом, указанным в "e-veselība", а не с лицом, которому делегированы права доступа к медицинским данным пациента.