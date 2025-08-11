Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ваш близкий попал в больницу? Об информации нужно позаботиться заранее

© LETA 11 августа, 2025 13:52

Азбука здоровья 0 комментариев

Латвийцев призывают указать контактное лицо на портале "e-veselība" для связи в случае чрезвычайных ситуаций. Это решение было предложено после того, как в СМИ появилась информация о трудностях связи с близкими в тех случаях, когда пациент в экстренной ситуации поступает в больницу.

Если контактное лицо уже указано, Латвийский цифровой центр здравоохранения (LDVC) рекомендует проверить актуальность контактов. Служба неотложной  медицинской помощи может передавать информацию только тем контактным лицам, кто указан в профиле пациента на "e-veselība". При этом с целью упрощения получения информации был создан специальный номер телефона 67337750, куда можно позвонить и узнать, в какую больницу был доставлен пациент.

На данный момент в "e-veselība" указаны контактные лица для 191 667 жителей, что включает 263 125 контактов. В большинстве случаев, в 50%  жители предпочитают не указывать контактных лиц, однако 31% указывают информацию о ближайших родственниках, таких как родители, братья или сестры. В 17% случаев контактным лицом становится супруг или супруга.

Преимущество такого подхода заключается в том, что, если человек не в состоянии сообщить свои данные, врачам легче связаться с близкими и начать соответствующее лечение. Контактные лица можно добавить в разделе "Персональные данные" на портале, а информация обновляется в любое время.

Для тех, кто не использует интернет, добавить контактное лицо можно через семейного врача или другого медицинского работника. Также важно отметить, что покупать лекарства по электронным рецептам могут только делегированные лица. 

Делегирование прав — это возможность делегировать другому человеку, например, супругу, совершеннолетнему ребенку или соседу, полный или частичный доступ к медицинским данным гражданина, таким как электронные рецепты, листы нетрудоспособности, направления, выписки, результаты визуальных диагностических исследований, включая информацию о семейном враче. Делегированное лицо также может указать контактное лицо для связи в экстренных ситуациях от имени гражданина.

Делегирование прав гражданин может указать в разделе "Tiesību deleģējum" на портале "e-veselība" в меню "Pievienot jaunu deleģējumu". В свою очередь, жители, не использующие интернет, могут делегировать эти права другогму человеку, подав заявление в одном из центров обслуживания клиентов Национальной службы здравоохранения (NVD) по всей Латвии или отправив его по почте в LDVC или NVD, приложив нотариально заверенную доверенность.

LDVC также подчеркивает, что в экстренных ситуациях лечебное учреждение будет связываться только с контактным лицом, указанным в "e-veselība", а не с лицом, которому делегированы права доступа к медицинским данным пациента. 

 

Обновлено: 15:10 24.08.2025
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

