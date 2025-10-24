Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Среди жителей стран Балтии различия еще более заметны. В Литве себя бедными называют около 12 % населения, в Эстонии — 10 %, что сопоставимо с уровнем благополучных стран Северной Европы. Таким образом, Латвия остаётся одной из самых пессимистичных стран региона по самооценке материального положения.

Самый высокий уровень субъективной бедности зафиксирован в Греции — 66,8 %, Болгарии — 37,4 % и Словакии — 28,7 %. Самыми довольными своими доходами оказались жители Нидерландов и Германии (по 7,3 %) и Люксембурга (8,5 %).

«Субъективная бедность — это не показатель доходов, а индикатор восприятия. Люди сами оценивают, считают ли они себя бедными по сравнению с другими в своей стране», — поясняют эксперты Eurostat.

По возрастным группам уровень субъективной бедности также снижается. Среди детей и подростков до 18 лет она составила 20,6 %, среди людей трудоспособного возраста — 17,3 %, среди пожилых — 14,9 %. Во всех возрастных категориях отмечено улучшение по сравнению с 2023 годом.

Евростат объясняет положительную динамику ростом доходов после инфляционного пика 2022–2023 годов, стабилизацией цен на энергию и расширением социальных программ поддержки. Тем не менее восприятие благосостояния по-прежнему сильно различается между странами и социальными группами.

«Показатель субъективной бедности помогает понять, насколько люди чувствуют себя экономически уязвимыми, даже если формально их доход выше порога бедности», — отмечают аналитики агентства.