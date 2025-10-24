Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Председатель Государственного совета по иммунизации, профессор Рижского университета Страдиня Дaце Завадска объясняет: «Иммунное старение начинается примерно с 50 лет. Как кожа с возрастом становится суше, так и иммунная система реагирует медленнее. Каким бы здоровым ни был человек, этот процесс неизбежен».

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), вакцины с повышенной дозировкой показали минимум вдвое большую эффективность, чем стандартные. Это означает меньше тяжёлых случаев, меньше госпитализаций и более быстрое восстановление после болезни.

«Это уже третий сезон, когда мы применяем усиленные вакцины для группы 60+ и пациентов с ослабленным иммунитетом. SPKC провёл расчёты, и мы видим — они действительно оправдывают затраты», — подчеркнула Завадска.

Ассоциация семейных врачей подтверждает: вакцинированные пациенты болеют реже и переносят грипп легче.

Президент ассоциации Алисе Ницмане-Айшпуре отметила:«Даже если кто-то из членов семьи не вакцинирован, остальные, получившие прививку, заболевают значительно реже или переносят болезнь легко. Это помогает быстрее вернуться к обычной жизни зимой».

Медики напоминают: вакцинацию стоит проходить в конце октября — начале ноября, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемии. В Латвии она обычно начинается в конце декабря — начале января.

Государство оплачивает вакцины для групп риска — пожилых, людей с хроническими болезнями и ослабленным иммунитетом. Это позволяет снизить число тяжёлых осложнений и сэкономить на лечении.

«Для групп риска это не вопрос убеждений, а вопрос здравого смысла. Стоимость лекарств и потерянных рабочих дней при болезни выше, чем цена вакцины», — добавила Ницмане-Айшпуре.

Что касается прививок от COVID-19, врачи советуют делать их не раньше чем через шесть месяцев после болезни и повторять раз в год для людей 65+ и иммунно-ослабленных пациентов.

«Если человек переболел недавно, вакцина ничего нового не добавит — иммунитет и так достаточно силён», — сказала Завадска.