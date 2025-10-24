Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Октября Завтра: Modrite, Mudrite, Renate
Доступность

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Редакция PRESS 24 октября, 2025 18:39

Важно 0 комментариев

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Как рассказал президент Литовской бизнес-конфедерации (Lietuvos verslo konfederacija) Андрюс Романовскис, Урбанавичюс был задержан в аэропорту Анталии по подозрению в попытке вывоза «возможного артефакта». После ночи в изоляторе суд постановил запретить ему выезд из Турции и обязал ежедневно регистрироваться в полиции.

«Арнас — честный, трудолюбивый предприниматель и отец троих детей, который попал в ситуацию, где может оказаться каждый из нас. Он не может вернуться домой и нуждается в помощи — друзей, клиентов и государства», — написал Романовскис в Facebook.

Инцидент произошёл во время семейного отпуска. Урбанавичюс путешествовал по Турции с женой Ингой, тремя сыновьями и родственниками. Когда семья проходила контроль в аэропорту, сотрудники таможни обнаружили в чемодане камень размером с ладонь. По данным литовских СМИ, Арнас, не владеющий турецким языком, объяснялся через Google Translate и взял ответственность на себя, чтобы не задерживали жену и детей.

Суд признал находку предметом с возможной культурной ценностью и запретил Урбанавичюсу покидать страну до завершения проверки. Его семья смогла вернуться в Литву, а сам предприниматель остаётся в Анталии, где каждый день отмечается в полиции.

«Чем дальше в лес, тем больше дров: одни говорят, что он может выехать, другие — что ему грозит тюрьма до пяти лет, если камень окажется ценным. Но результат тот же — литовец по недоразумению застрял в Турции», — сообщил Романовскис.

Арнас Урбанавичюс — известная фигура в кофейной культуре Литвы. Он дважды становился чемпионом страны по дегустации кофе, а в 2010-х вместе с друзьями основал обжарку Kavos broliai и кафе Espresinė в вильнюсском районе Жвяринас. Ранее он получил степень магистра права в Вильнюсском университете, но предпочёл кофейный бизнес юриспруденции.

«Он, возможно, первый обжарщик кофе с юридическим дипломом в Литве. Но адвокатом не стал — остался у стойки с кофе», — добавил Романовскис.
Сейчас усилия по возвращению баристы домой координирует Министерство иностранных дел Литвы, дипломатическая служба Турции в Вильнюсе и друзья семьи. По словам Романовскиса, Арнас согласился на публикацию истории, «потому что в подобную ситуацию без злого умысла может попасть любой из нас».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:25 24.10.2025
Эстония: полиция останется police
Sfera.lv 2 часа назад
Прощай, жирная салака? Латвии «обрубают» салаку и треску
Bitnews.lv 3 часа назад
День под дождем
Bitnews.lv 3 часа назад
Российские самолеты вторглись в небо Литвы
Bitnews.lv 3 часа назад
Дети нашли пистолет и погибли: отцу предъявлено обвинение
Bitnews.lv 4 часа назад
Эстония: цены на жильё гонят молодёжь в село
Sfera.lv 4 часа назад
192-я неделя войны в Украине. Россияне возобновили попытки механизированных атак
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: мерч известного боксёра можно купить со скидкой
Sfera.lv 10 часов назад

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Читать
Загрузка

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Читать

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Читать

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Азбука здоровья 19:03

Азбука здоровья 0 комментариев

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Читать

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Читать

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

Читать