Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Как рассказал президент Литовской бизнес-конфедерации (Lietuvos verslo konfederacija) Андрюс Романовскис, Урбанавичюс был задержан в аэропорту Анталии по подозрению в попытке вывоза «возможного артефакта». После ночи в изоляторе суд постановил запретить ему выезд из Турции и обязал ежедневно регистрироваться в полиции.

«Арнас — честный, трудолюбивый предприниматель и отец троих детей, который попал в ситуацию, где может оказаться каждый из нас. Он не может вернуться домой и нуждается в помощи — друзей, клиентов и государства», — написал Романовскис в Facebook.

Инцидент произошёл во время семейного отпуска. Урбанавичюс путешествовал по Турции с женой Ингой, тремя сыновьями и родственниками. Когда семья проходила контроль в аэропорту, сотрудники таможни обнаружили в чемодане камень размером с ладонь. По данным литовских СМИ, Арнас, не владеющий турецким языком, объяснялся через Google Translate и взял ответственность на себя, чтобы не задерживали жену и детей.

Суд признал находку предметом с возможной культурной ценностью и запретил Урбанавичюсу покидать страну до завершения проверки. Его семья смогла вернуться в Литву, а сам предприниматель остаётся в Анталии, где каждый день отмечается в полиции.

«Чем дальше в лес, тем больше дров: одни говорят, что он может выехать, другие — что ему грозит тюрьма до пяти лет, если камень окажется ценным. Но результат тот же — литовец по недоразумению застрял в Турции», — сообщил Романовскис.

Арнас Урбанавичюс — известная фигура в кофейной культуре Литвы. Он дважды становился чемпионом страны по дегустации кофе, а в 2010-х вместе с друзьями основал обжарку Kavos broliai и кафе Espresinė в вильнюсском районе Жвяринас. Ранее он получил степень магистра права в Вильнюсском университете, но предпочёл кофейный бизнес юриспруденции.

«Он, возможно, первый обжарщик кофе с юридическим дипломом в Литве. Но адвокатом не стал — остался у стойки с кофе», — добавил Романовскис.

Сейчас усилия по возвращению баристы домой координирует Министерство иностранных дел Литвы, дипломатическая служба Турции в Вильнюсе и друзья семьи. По словам Романовскиса, Арнас согласился на публикацию истории, «потому что в подобную ситуацию без злого умысла может попасть любой из нас».