Кто хороший мальчик? Полицейская с собакой из Латвии стали чемпионами мира

В дисциплине каникрос — беге по пересечённой местности, где спортсмен связан с собакой специальным эластичным поводком, — Шабанова заняла первое место. В категории «скутер», где спортсмен движется на самокате, управляя собакой в упряжке, — второе место.

«Соревнования IFSS объединяют все виды ездового спорта — от классических санных гонок до летних дисциплин. Это высший мировой уровень», — пояснили в Государственной полиции.

Гунда Шабанова служит в полиции более десяти лет и руководит подразделением, которое занимается поиском людей, наркотиков и взрывчатых веществ с помощью служебных собак. В спорте она выступает в составе сборной Латвии.

«Мы гордимся результатом и желаем дальнейших успехов Гунде и Тору!» — сообщили в пресс-службе полиции.