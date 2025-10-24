Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кто хороший мальчик? Полицейская с собакой из Латвии стали чемпионами мира

24 октября, 2025

Начальница Кинологического отдела Государственной полиции Гунда Шабанова со своей собакой Тором завоевала золотую и серебряную медали на чемпионате мира IFSS по ездовому спорту, который проходит в США.

В дисциплине каникрос — беге по пересечённой местности, где спортсмен связан с собакой специальным эластичным поводком, — Шабанова заняла первое место. В категории «скутер», где спортсмен движется на самокате, управляя собакой в упряжке, — второе место.

«Соревнования IFSS объединяют все виды ездового спорта — от классических санных гонок до летних дисциплин. Это высший мировой уровень», — пояснили в Государственной полиции.
Гунда Шабанова служит в полиции более десяти лет и руководит подразделением, которое занимается поиском людей, наркотиков и взрывчатых веществ с помощью служебных собак. В спорте она выступает в составе сборной Латвии.

«Мы гордимся результатом и желаем дальнейших успехов Гунде и Тору!» — сообщили в пресс-службе полиции.

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Важно 20:22

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Загрузка

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Важно 20:21

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Важно 20:20

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Азбука здоровья 19:03

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Важно 18:39

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Важно 18:38

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Новости Латвии 18:38

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

