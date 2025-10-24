Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

«Переезжать не хочу, — говорит он. — Здесь театры, парки, можно везде дойти пешком. Так я экономлю на машине и бензине».

Баушкенекс признаёт, что живёт на скромные средства, буквально сводя концы с концами и избегая лишних трат. Даже простые вещи, вроде хорошего шампуня, становятся для него роскошью.

«Хороший шампунь могу позволить себе только тогда, когда появляются дополнительные доходы», — иронизирует музыкант.

Чтобы не тратить деньги на лекарства, он старается поддерживать здоровье естественным образом — меняет рацион и прислушивается к организму.

«Я как Робинзон Крузо, лечусь сам. Если болит желудок — корректирую питание, и становится лучше», — рассказывает он.

Основной источник дохода для Баушкенекса по-прежнему — концерты и выступления. Музыкант старается оставаться верным ремеслу, несмотря на финансовые трудности.

«Сейчас время такое: или ты играешь, или ждёшь, когда позовут. А ждать дорого», — говорит он с усмешкой.

Как отмечает “Privātā Dzīve”, похожие истории можно услышать и от других известных рижан — растущие коммунальные и бытовые расходы заставляют даже знаменитостей искать способы экономии и пересматривать привычки.