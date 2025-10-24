Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Родилась на 22-й неделе беременности и весила 390 граммов: как врачам удалось спасти маленькую Клаудию

Редакция PRESS 24 октября, 2025 18:11

Медикам удалось совершить чудо — в результате слаженной работы команды врачей выжила девочка Клаудия, родившаяся почти на 23-й неделе беременности и весившая всего 390 граммов, сообщила Каунасская клиника.

Клаудия появилась на свет на шестой день 22-й недели беременности и стала вторым по массе выжившим новорождённым в Литве — такие случаи крайне редки.

Шесть лет назад в той же больнице уже родилась и выжила девочка весом всего 350 граммов.

«Я не могу достаточно поблагодарить врачей и медсестёр  словами или цветами. Я безмерно им благодарна», — говорит мама маленькой Клаудии Анджелика, которая теперь уже дома и держит на руках пятимесячную дочь.

По словам руководителя неонатологической клиники Рассы Тамелиене, история Клаудии — пример высокого профессионализма и слаженности всей медицинской команды: в Каунасской больнице вместе работают неонатологи, детские хирурги, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты.

Беременность Анджелики начала протекать тяжело на 21-й неделе: повысилась температура, начали подтекать околоплодные воды. Сначала женщина думала, что это мимолётная проблема, но когда перестала чувствовать движения плода, обратилась в Каунасскую больницу. Врачи обнаружили пневмонию, инфекцию и почти полное отсутствие вод.

«Хотя ситуация была очень тяжёлой, я не теряла надежды, пока её сердце билось, я знала — мы должны бороться», — вспоминает Анджелика.

Клаудия родилась 12 мая и сразу была передана неонатологам. Ей понадобилась искусственная вентиляция лёгких, курс антибиотиков, переливания крови и сложная операция на тонком кишечнике. Девочка выдержала операцию и четыре месяца провела в Каунасской больнице, девять недель из них — в реанимации.

«Она весила меньше полкилограмма, её кожа была прозрачной, тело хрупким. В реанимации во рту было много трубок, мы не слышали её плача, но видели, что она плачет. Медсёстры приходили даже в отпуске посмотреть, как мы держимся», — говорит мама.

Неонатолог Вайда Алексеюне призналась, что это один из самых сложных случаев в её практике: «Лечение настолько хрупкого пациента требует не только знаний, но и терпения, мягкости и единства команды. Иногда технологий недостаточно, нужны любовь родителей и вера, чтобы даже самые нежные жизни смогли расти и крепнуть».

Теперь Клаудия растёт и становится сильнее. «Я верила, что она выживет. Когда вижу, как она улыбается, все трудности забываются. Даже самая хрупкая жизнь может стать чудом», — улыбаясь, говорит Анджелика.

Каунасский перинатологический центр — крупнейший в Литве, где каждый год рождается около 3000 детей, в том числе около 500 из них преждевременно.

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Загрузка

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

