Родилась на 22-й неделе беременности и весила 390 граммов: как врачам удалось спасти маленькую Клаудию

Клаудия появилась на свет на шестой день 22-й недели беременности и стала вторым по массе выжившим новорождённым в Литве — такие случаи крайне редки.

Шесть лет назад в той же больнице уже родилась и выжила девочка весом всего 350 граммов.

«Я не могу достаточно поблагодарить врачей и медсестёр словами или цветами. Я безмерно им благодарна», — говорит мама маленькой Клаудии Анджелика, которая теперь уже дома и держит на руках пятимесячную дочь.

По словам руководителя неонатологической клиники Рассы Тамелиене, история Клаудии — пример высокого профессионализма и слаженности всей медицинской команды: в Каунасской больнице вместе работают неонатологи, детские хирурги, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты.

Беременность Анджелики начала протекать тяжело на 21-й неделе: повысилась температура, начали подтекать околоплодные воды. Сначала женщина думала, что это мимолётная проблема, но когда перестала чувствовать движения плода, обратилась в Каунасскую больницу. Врачи обнаружили пневмонию, инфекцию и почти полное отсутствие вод.

«Хотя ситуация была очень тяжёлой, я не теряла надежды, пока её сердце билось, я знала — мы должны бороться», — вспоминает Анджелика.

Клаудия родилась 12 мая и сразу была передана неонатологам. Ей понадобилась искусственная вентиляция лёгких, курс антибиотиков, переливания крови и сложная операция на тонком кишечнике. Девочка выдержала операцию и четыре месяца провела в Каунасской больнице, девять недель из них — в реанимации.

«Она весила меньше полкилограмма, её кожа была прозрачной, тело хрупким. В реанимации во рту было много трубок, мы не слышали её плача, но видели, что она плачет. Медсёстры приходили даже в отпуске посмотреть, как мы держимся», — говорит мама.

Неонатолог Вайда Алексеюне призналась, что это один из самых сложных случаев в её практике: «Лечение настолько хрупкого пациента требует не только знаний, но и терпения, мягкости и единства команды. Иногда технологий недостаточно, нужны любовь родителей и вера, чтобы даже самые нежные жизни смогли расти и крепнуть».

Теперь Клаудия растёт и становится сильнее. «Я верила, что она выживет. Когда вижу, как она улыбается, все трудности забываются. Даже самая хрупкая жизнь может стать чудом», — улыбаясь, говорит Анджелика.

Каунасский перинатологический центр — крупнейший в Литве, где каждый год рождается около 3000 детей, в том числе около 500 из них преждевременно.