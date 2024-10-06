Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Воскресенье, 06. Октября Завтра: Monika, Zilga, Zilgma

Внедрение единого билета в Рижском регионе продвигается: пилотный проект могут одобрить уже осенью

© LETA 6 октября, 2024 13:55

Важно 0 комментариев

Информационный доклад и проект распоряжения в связи с пилотным проектом о внедрении единого билета в части Рижского региона правительство может одобрить этой осенью, сказали агентству LETA представители Минсообщения.

Проекты соответствующих нормативных актов Минсообщения планирует продвигать на согласование в октябре, правительство одобрит их нынешней осенью. А вот время внедрения будет зависеть от хода согласования, размера доступного финансирования и степени готовности технического решения.

Министерство заявило, что оно уже несколько месяцев работает над внеднением пилотного проекта единого билета в Рижском метрополитанском ареале в поездах региональной маршрутной сети общественного транспорта (АО Pasažieru vilciens) и на маршрутах Рижского самоуправления (Rīgas satiksme).

Минсообщения поясняет, что внедрение единого билета предусмотрено как разработанным в министерстве проектом плана устойчивого интегрированного общественного транспорта для Рижского метрополитанского ареала на 2024-2030 годы, так и планом Фонда оздоровления Латвии и планом действий правительства.

В проекте плана говорится о принципе "Один тариф - один билет - один график движения" для всех видов экологичного транспорта в Рижском метрополитанском ареале.

Общая цель - создать интегрированный график движения для всех транспортных узлов с удобными возможностями пересадок между самыми значимыми маршрутами. Отправной точкой для этого является принцип графика с симметричным фиксированным интервалом. Это означает, что будет установлен фиксированный интервал между временами отправления всех рейсов - например, 15-минутный основной интервал.

Кроме того, в плане говорится, что пассажирские перевозки в Риге формируют наибольшую часть перевозок общественным транспортом в метрополитанском ареале, поэтому необходимо реорганизовать сеть общественного транспорта: железнодорожный транспорт должен стать своего рода "позвоночником" системы на обширной территории Рижского метрополитанского ареала. В самой Риге его необходимо интегрировать в систему сети общественного транспорта.

Региональные автобусные маршруты, в свою очередь, следует перенаправить к железнодорожным станциям, чтобы избежать заезда слишком многих маршрутов региональных автобусов на территорию Риги. Таким образом, графики автобусных маршрутов нужно будет согласовать с графиком движения поездов, чтобы улучшить доступность общественного транспорта.

LETA уже сообщала, что в следующем году в Рижском регионе частично могут внедрить единый билет на общественный транспорт - 27 сентября об этом было достигнуто соглашение на заседании совета по развитию Рижского региона планирования.

Изначально он будет вводиться в качестве пилотного проекта на год, чтобы оценить результат и заинтересованность населения. Предполагается, что ежемесячно им будут пользоваться около 50 тысяч пассажиров.

Проект будет действовать в поездах в зоне А преимущественно в Риге, а также по маршрутам до Бабите, Дарзини, Баложи, Вецаки и Юглы.

Цена единого билета будет 2 евро - 1,5 евро за 90-минутный билет на транспорт Rīgas satiksme и 0,50 евро за однодневный билет на поезд.

Для осуществления этого проекта нужно начать процесс согласования в Кабмине.

Принцип единого билета позволит удобно пересаживаться с одного вида транспорта на другой в рамках Риги и Рижского региона. Это означает, что жители региона будут более мотивированы при поездках в Ригу не использовать частный транспорт, в результате чего сократится транспортный поток. При этом и Рижская дума, и государство осознают, что такой принцип будет означать софинансирование в большем объеме.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 8 реакций
Комментарии (0) 8 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

А вы бы заплатили? Из-за странного случая в супермаркете завязалась бурная дискуссия в соцсети

Важно 17:44

Важно 0 комментариев

С женщиной по имени Кристине произошел случай, который заставляет задуматься, что это было: попрошайничество, мошенничество или человеку в самом деле требовалась помощь?

С женщиной по имени Кристине произошел случай, который заставляет задуматься, что это было: попрошайничество, мошенничество или человеку в самом деле требовалась помощь?

Читать
Загрузка

Бездонная бочка: даже для минимального варианта Rail Baltica нужно еще 3-4 миллиарда — Бришкенс

Важно 17:20

Важно 0 комментариев

Сейчас Латвии доступно для железнодорожной магистрали менее 1,5 млрд евро, но чтобы ее построить даже в самом минимальном объеме, нужно в два-три раза больше, сказал в интервью LSM+ министр сообщения Каспар Бришкенс. Поэтому, признал он, сейчас большие надежды возлагаются на новый многолетний бюджет ЕС, а также рассматриваются возможности привлечения средств с помощью публично-частного партнерства или даже кредитов.

Сейчас Латвии доступно для железнодорожной магистрали менее 1,5 млрд евро, но чтобы ее построить даже в самом минимальном объеме, нужно в два-три раза больше, сказал в интервью LSM+ министр сообщения Каспар Бришкенс. Поэтому, признал он, сейчас большие надежды возлагаются на новый многолетний бюджет ЕС, а также рассматриваются возможности привлечения средств с помощью публично-частного партнерства или даже кредитов.

Читать

Кирсис о «Прогрессивных»: они бросили власть нам под ноги и удрали — «Неаткарига»

Важно 16:59

Важно 0 комментариев

О том, что злит население в работе политиков из Рижской думы; как влияет на развитие города успешное сотрудничество столичного мэра и правительства и почему нынешний мэр не пойдет в разведку с экс-мэром Стакисом Вилнис Кирсис рассказал в интервью.

О том, что злит население в работе политиков из Рижской думы; как влияет на развитие города успешное сотрудничество столичного мэра и правительства и почему нынешний мэр не пойдет в разведку с экс-мэром Стакисом Вилнис Кирсис рассказал в интервью.

Читать

Рейсом литовских ВВС из Ливана эвакуировали девятерых латвийцев

Важно 16:17

Важно 0 комментариев

В воскресенье, 6 октября, рейсом литовских ВВС в Шяуляй прибыли из Ливана девять латвийцев и члены их семей, согласно информации МИД.

В воскресенье, 6 октября, рейсом литовских ВВС в Шяуляй прибыли из Ливана девять латвийцев и члены их семей, согласно информации МИД.

Читать

Наступит бабье лето? Погода на следующей неделе будет переменчивой, но немного потеплеет

Важно 16:02

Важно 0 комментариев

Неделя начнется с тихой и ясной погоды, а вот к середине недели станет облачно и начнутся дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Неделя начнется с тихой и ясной погоды, а вот к середине недели станет облачно и начнутся дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Вступил в силу приговор экс-сотрудника СГД к общественным работам за ложный донос

ЧП и криминал 15:29

ЧП и криминал 0 комментариев

Верховный суд отказался открывать кассационное производство по делу, по которому бывший замдиректора Управления по руководству персоналом Службы госдоходов (СГД) Улдис Барс был приговорен к общественным работам за умышленно ложное сообщение о совершении особо тяжкого преступления с целью добиться начала уголовного процесса против определенных должностных лиц, как выяснило агентство LETA.

Верховный суд отказался открывать кассационное производство по делу, по которому бывший замдиректора Управления по руководству персоналом Службы госдоходов (СГД) Улдис Барс был приговорен к общественным работам за умышленно ложное сообщение о совершении особо тяжкого преступления с целью добиться начала уголовного процесса против определенных должностных лиц, как выяснило агентство LETA.

Читать

В нескольких медучреждениях Риги и окрестностей оказывали услуги при отсутствии разрешений

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

В нынешнем году в нескольких медучреждениях выявлено оказание врачебных услуг при отсутствии необходимого разрешения, в связи с чем предоставление этих услуг приостановлено, о чем свидетельствует информация в базе данных Инспекции здоровья.

В нынешнем году в нескольких медучреждениях выявлено оказание врачебных услуг при отсутствии необходимого разрешения, в связи с чем предоставление этих услуг приостановлено, о чем свидетельствует информация в базе данных Инспекции здоровья.

Читать