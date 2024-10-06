Внедрение единого билета в Рижском регионе продвигается: пилотный проект могут одобрить уже осенью

Проекты соответствующих нормативных актов Минсообщения планирует продвигать на согласование в октябре, правительство одобрит их нынешней осенью. А вот время внедрения будет зависеть от хода согласования, размера доступного финансирования и степени готовности технического решения.

Министерство заявило, что оно уже несколько месяцев работает над внеднением пилотного проекта единого билета в Рижском метрополитанском ареале в поездах региональной маршрутной сети общественного транспорта (АО Pasažieru vilciens) и на маршрутах Рижского самоуправления (Rīgas satiksme).

Минсообщения поясняет, что внедрение единого билета предусмотрено как разработанным в министерстве проектом плана устойчивого интегрированного общественного транспорта для Рижского метрополитанского ареала на 2024-2030 годы, так и планом Фонда оздоровления Латвии и планом действий правительства.

В проекте плана говорится о принципе "Один тариф - один билет - один график движения" для всех видов экологичного транспорта в Рижском метрополитанском ареале.

Общая цель - создать интегрированный график движения для всех транспортных узлов с удобными возможностями пересадок между самыми значимыми маршрутами. Отправной точкой для этого является принцип графика с симметричным фиксированным интервалом. Это означает, что будет установлен фиксированный интервал между временами отправления всех рейсов - например, 15-минутный основной интервал.

Кроме того, в плане говорится, что пассажирские перевозки в Риге формируют наибольшую часть перевозок общественным транспортом в метрополитанском ареале, поэтому необходимо реорганизовать сеть общественного транспорта: железнодорожный транспорт должен стать своего рода "позвоночником" системы на обширной территории Рижского метрополитанского ареала. В самой Риге его необходимо интегрировать в систему сети общественного транспорта.

Региональные автобусные маршруты, в свою очередь, следует перенаправить к железнодорожным станциям, чтобы избежать заезда слишком многих маршрутов региональных автобусов на территорию Риги. Таким образом, графики автобусных маршрутов нужно будет согласовать с графиком движения поездов, чтобы улучшить доступность общественного транспорта.

LETA уже сообщала, что в следующем году в Рижском регионе частично могут внедрить единый билет на общественный транспорт - 27 сентября об этом было достигнуто соглашение на заседании совета по развитию Рижского региона планирования.

Изначально он будет вводиться в качестве пилотного проекта на год, чтобы оценить результат и заинтересованность населения. Предполагается, что ежемесячно им будут пользоваться около 50 тысяч пассажиров.

Проект будет действовать в поездах в зоне А преимущественно в Риге, а также по маршрутам до Бабите, Дарзини, Баложи, Вецаки и Юглы.

Цена единого билета будет 2 евро - 1,5 евро за 90-минутный билет на транспорт Rīgas satiksme и 0,50 евро за однодневный билет на поезд.

Для осуществления этого проекта нужно начать процесс согласования в Кабмине.

Принцип единого билета позволит удобно пересаживаться с одного вида транспорта на другой в рамках Риги и Рижского региона. Это означает, что жители региона будут более мотивированы при поездках в Ригу не использовать частный транспорт, в результате чего сократится транспортный поток. При этом и Рижская дума, и государство осознают, что такой принцип будет означать софинансирование в большем объеме.