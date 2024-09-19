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Миллионы — на ветер: как Минземледелия розеток по стране настроило

© LETA 19 сентября, 2024 11:49

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство земледелия, израсходовав 3,1 млн евро на создание своей сети станций зарядки электромобилей, действовало нецелесообразно и неэкономно, заявил по результатам ревизии Государственный контроль.

Ревизоры указали, что сеть зарядных станций не соответствует текущим и будущим потребностям автопарка министерства, а установленные на объектах зарядные устройства не соответствуют доступным в конкретных местах техническим возможностям.

Как указала член совета Госконтроля Инга Вилка, созданная Минземледелия сеть станций зарядки электромобилей, на которую из госбюджета в 2022 году было выделено 3,1 млн евро, слишком велика, при этом построена по относительно высокой для зарядных устройств цене, а 42 из 52 станций для электромобилей установлены на основе несоответствующих технических решений.

Как заявила Вилка, Госконтроль понимает желание Минземледелия следовать зеленому курсу, однако результаты ревизии показывают, что в данном случае он скорее использовался как прикрытие для необоснованного и расточительного использования бюджетных средств.

Ревизия показала, что решение комиссии по закупкам выбрать для создания сети зарядки электромобилей устройства мощностью более 22 киловатт не соответствует практике в данной области. Например, госпредприятия устанавливают для своих нужд обычные зарядные устройства, так как установка мощных зарядных станций экономически нецелесообразна из-за затрат на обеспечение необходимой мощности.

Ревизия также показала, что в ходе закупки были выдвинуты необоснованно высокие требования к претендентам, что ограничило конкуренцию. В результате заявку подал только один претендент, предложив относительно высокие цены и за оборудование, и за установку станций. Согласно выводам ревизоров, за зарядное оборудование было переплачено примерно 600 тыс. евро.

Также Минземледелия не проанализировало, сколько ему потребуется электромобилей, динамику развития автопарка, количество и расположение необходимых зарядных станций. В результате в августе этого года более половины станций по-прежнему не используются, и зарядка электромобилей осуществлялась только в 15 местах.

Практически единственным пользователем зарядных станций Минземледелия является Продовольственно-ветеринарная служба, на долю которой приходится 92% всех зарядок.

18 станций для зарядки электромобилей установлены по адресам, где расположены структуры Государственной службы леса, но они вообще ни разу их не использовали, сообщила Вилка.

По итогам ревизии Госконтроль обращает внимание Кабинета министров на то, что нельзя допускать выделения министерствам бюджетных средств на незапланированные, необоснованные, неподготовленные и не связанные с основной деятельностью меры, так как поданный в 2022 году Минземледелия запрос на создание сети станций зарядки не был приоритетной мерой.

Госконтроль проинформирует компетентные органы о несоблюдении требований законодательства и неэкономном использовании бюджетных средств в Минземледелия, чтобы они дали оценку ответственности должностных лиц и сотрудников министерства.

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