Власть меняется: сменилось руководство более чем половины латвийских самоуправлений

В 12 самоуправлениях представители политических сил, получивших наибольшую поддержку избирателей, не смогли занять пост мэра. В некоторых самоуправлениях партии, набравшие наибольшее, но недостаточное для обеспечения большинства в думе количество голосов, оказались в оппозиции. Такая ситуация, когда партия, набравшая больше всего голосов, не получила пост председателя думы, сложилась в Риге, Елгаве, Вентспилсском, Южно-Курземском, Добельском, Ропажском, Сигулдском, Лимбажском, Смилтенском, Алуксненском, Балвском и Аугшаудгавском краях.

В 22 самоуправлениях произошла смена председателей дум. Новый мэр избран и в Риге, где этот пост занял Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные").

В Вентспилсском крае мэром стал Андис Зариньш (Нацобъединение), думу Талсинского края теперь возглавляет представитель списка "Для развития Талсинского края" и "Для развития Латвии" Ансис Берзиньш, а думу Южно-Курземского края - Андрис Янковскис (Нацобъединение).

В Елгаве многолетнего мэра Андриса Равиньша (Союз зеленых и крестьян, СЗК) сменил представитель "Движения "За"" Мартиньш Дагис, а Елгавскую краевую думу возглавил Ингус Залитис (СЗК).

Руководителем Марупского края стал Айварс Оситис ("Для развития Латвии"), Ропажского края - Сигне Грубе ("Прогрессивные"), Лимбажского края - Сигита Упмале (Видземская партия), Сигулдского края - Янис Вимба (Сигулдская краевая партия), Гулбенского края - Нормундс Мазурс ("Для развития Латвии"), Смилтенского края - Эрвинс Лабановскис ("Прогрессивные"), Ливанского края - Давидс Рубенс (Новая консервативная партия), Резекненского края - Гунтарс Скудра ("Новое Единство"), Аугшдаугавского края - Виталий Айзбалтс (Латгальская партия), Баускского края - Айварс Мачекс (Нацобъединение).

После перерыва на пост председателя Балвской краевой думы вернулся Янис Труповниекс (Латвийская зеленая партия, ЛЗП), Добельский краевой думы - Андрей Спридзанc (ЛЗП), Юрмальской думы - Гатис Трукснис (ЛЗП), Прейльской краевой думы - Алдис Адамовичс ("Новое Единство"), Резекненской думы - Александр Барташевич ("Вместе для Латвии"), Валкской краевой думы - Вентс Армандс Крауклис (Видземская партия).

В 20 латвийских самоуправлениях политическое руководство после выборов не сменилось. Айзкраукльский край продолжит возглавлять Леонс Лидумс ("Для развития Латвии"/Видземская партия), руководителем Алуксненского края переизбран Дзинтарс Адлерс ("Новое Единство"), в Адажском крае пост сохранила Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов, ЛОР), в Цесисе - Янис Розенбергс ("Новое Единство").

Главой Екабпилсского края остался Райвис Рагайнис (ЛЗП), Краславского - Гунарс Упеникс (Крестьянский союз Латвии/СЗК), Кулдигского - Инесе Асташевска ("Кулдигскому краю"), Кекавского - Виктория Байре ("Новое Единство"), Лудзенского - Эдгарс Мекшс (СЗК), Огрского - Эгилс Хелманис (Нацобъединение/СЗК/ЛЗП), Олайнского - Андрис Бергс (Латвийская социал-демократическая рабочая партия), Саласпилсского - Райвис Анспакс ("Новое Единство"), Салдусского - Марис Зустс (ЛЗП), Саулкрастского - Нормундс Лицис (ЛОР), Мадонского - Агрис Лунгевичс (СЗК), Тукумсского - Гундарс Важа (ЛОР).

Пост мэра Вентспилса сохранил Янис Витолиньш ("Латвии и Вентспилсу"), Даугавпилса - Андрей Элксниньш ("Sarauj, Latgale!"), Лиепаи - Гунарс Ансиньш (Лиепайская партия), Валмиерской краевой думы - Янис Байкс ("Валмиере и Видземе").

Данные о партийной принадлежности новых руководителей краевых и городских дум показывают, что нет ни одной партии, которая бы доминировала в руководстве самоуправлений, и крупнейшие политические силы добились по итогам выборов довольно схожих результатов.