Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

Власть меняется: сменилось руководство более чем половины латвийских самоуправлений

© LETA 1 июля, 2025 15:34

Новости Латвии 0 комментариев

После состоявшихся 7 июня муниципальных выборов сменилось руководство более чем половины латвийских самоуправлений - избрано 22 новых председателя дум, а 20 самоуправлений продолжат возглавлять прежние мэры, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА по результатам выборов глав самоуправлений.

В 12 самоуправлениях представители политических сил, получивших наибольшую поддержку избирателей, не смогли занять пост мэра. В некоторых самоуправлениях партии, набравшие наибольшее, но недостаточное для обеспечения большинства в думе количество голосов, оказались в оппозиции. Такая ситуация, когда партия, набравшая больше всего голосов, не получила пост председателя думы, сложилась в Риге, Елгаве, Вентспилсском, Южно-Курземском, Добельском, Ропажском, Сигулдском, Лимбажском, Смилтенском, Алуксненском, Балвском и Аугшаудгавском краях.

В 22 самоуправлениях произошла смена председателей дум. Новый мэр избран и в Риге, где этот пост занял Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные").

В Вентспилсском крае мэром стал Андис Зариньш (Нацобъединение), думу Талсинского края теперь возглавляет представитель списка "Для развития Талсинского края" и "Для развития Латвии" Ансис Берзиньш, а думу Южно-Курземского края - Андрис Янковскис (Нацобъединение).

В Елгаве многолетнего мэра Андриса Равиньша (Союз зеленых и крестьян, СЗК) сменил представитель "Движения "За"" Мартиньш Дагис, а Елгавскую краевую думу возглавил Ингус Залитис (СЗК).

Руководителем Марупского края стал Айварс Оситис ("Для развития Латвии"), Ропажского края - Сигне Грубе ("Прогрессивные"), Лимбажского края - Сигита Упмале (Видземская партия), Сигулдского края - Янис Вимба (Сигулдская краевая партия), Гулбенского края - Нормундс Мазурс ("Для развития Латвии"), Смилтенского края - Эрвинс Лабановскис ("Прогрессивные"), Ливанского края - Давидс Рубенс (Новая консервативная партия), Резекненского края - Гунтарс Скудра ("Новое Единство"), Аугшдаугавского края - Виталий Айзбалтс (Латгальская партия), Баускского края - Айварс Мачекс (Нацобъединение).

После перерыва на пост председателя Балвской краевой думы вернулся Янис Труповниекс (Латвийская зеленая партия, ЛЗП), Добельский краевой думы - Андрей Спридзанc (ЛЗП), Юрмальской думы - Гатис Трукснис (ЛЗП), Прейльской краевой думы - Алдис Адамовичс ("Новое Единство"), Резекненской думы - Александр Барташевич ("Вместе для Латвии"), Валкской краевой думы - Вентс Армандс Крауклис (Видземская партия).

В 20 латвийских самоуправлениях политическое руководство после выборов не сменилось. Айзкраукльский край продолжит возглавлять Леонс Лидумс ("Для развития Латвии"/Видземская партия), руководителем Алуксненского края переизбран Дзинтарс Адлерс ("Новое Единство"), в Адажском крае пост сохранила Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов, ЛОР), в Цесисе - Янис Розенбергс ("Новое Единство").

Главой Екабпилсского края остался Райвис Рагайнис (ЛЗП), Краславского - Гунарс Упеникс (Крестьянский союз Латвии/СЗК), Кулдигского - Инесе Асташевска ("Кулдигскому краю"), Кекавского - Виктория Байре ("Новое Единство"), Лудзенского - Эдгарс Мекшс (СЗК), Огрского - Эгилс Хелманис (Нацобъединение/СЗК/ЛЗП), Олайнского - Андрис Бергс (Латвийская социал-демократическая рабочая партия), Саласпилсского - Райвис Анспакс ("Новое Единство"), Салдусского - Марис Зустс (ЛЗП), Саулкрастского - Нормундс Лицис (ЛОР), Мадонского - Агрис Лунгевичс (СЗК), Тукумсского - Гундарс Важа (ЛОР).

Пост мэра Вентспилса сохранил Янис Витолиньш ("Латвии и Вентспилсу"), Даугавпилса - Андрей Элксниньш ("Sarauj, Latgale!"), Лиепаи - Гунарс Ансиньш (Лиепайская партия), Валмиерской краевой думы - Янис Байкс ("Валмиере и Видземе").

Данные о партийной принадлежности новых руководителей краевых и городских дум показывают, что нет ни одной партии, которая бы доминировала в руководстве самоуправлений, и крупнейшие политические силы добились по итогам выборов довольно схожих результатов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 05:05 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 4 часа назад
Пляжный отдых в Болдерае: туалеты сожжены, спасательный круг украден
Bitnews.lv 7 часов назад
Трамп поставил ультиматум Москве: 50 дней на мир в Украине
Bitnews.lv 10 часов назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 12 часов назад
Liepājas autobusu parks отменил 11 рейсов из-за нехватки водителей
Bitnews.lv 13 часов назад
Ученые ищут золотистый боровик — просят помощи грибников
Bitnews.lv 14 часов назад
Европа: ответ на тарифный удар Трампа
Sfera.lv 14 часов назад
Мальта: санкциям — нет
Sfera.lv 15 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны»

Мир 21:34

Мир 0 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась

Важно 21:21

Важно 0 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 0 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось…

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать