Владимира Путина не будут заочно судить за военные преступления, пока он президент

Специальный трибунал, который западные страны намерены создать для преследования за агрессию против Украины, не будет заочно судить Владимира Путина до тех пор, пока он остается президентом Российской Федерации.

Это же положение будет распространяться на премьер-министра России Михаила Мишустина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщили в беседе с Euronews два европейских чиновника, знакомых с процессом.

Судебное преследование этих высокопоставленных чиновников будет разрешено только в том случае, если обвиняемые будут физически присутствовать в зале суда, что маловероятно, учитывая, что Россия не признает вторжение в Украину преступным и решительно настроена против сотрудничества с Западом.

Как вариант, заочный суд может быть проведен лишь после ухода Путина с поста президента.

Такие условия изложены в проекте соглашения, которое обеспечит правовую основу для создания специального трибунала в рамках Совета Европы, правозащитной организации, базирующейся в Страсбурге. Эта организация не входит в состав Европейского союза, но блок принимает активное участие в процессе.

Техническая работа завершилась в конце марта во время встречи так называемой "Основной группы" в Страсбурге, которая подготовила три отдельных проекта документов:

- двустороннее соглашение между Украиной и Советом Европы,

- устав специального трибунала и

- соглашение, определяющее порядок управления специальным трибуналом.

Подписание должно состояться в Киеве 9 мая, что совпадает с Днём Европы, хотя точные сроки будут зависеть от политического одобрения.

Ограничения на заочный суд рассматриваются как компромисс между странами, отметил представитель ЕС. После нескольких месяцев обсуждений это положение стало "решенным делом", практически не имеющим шансов быть измененным до презентации.

"В конце концов, речь идет о политике и переговорах", - сказал чиновник.

После того как Киев подпишет соглашение, текст будет вынесен на голосование в Парламентской ассамблее Совета Европы, где собраны представители 46 стран, входящих в организацию. Россия была исключена из организации вскоре после начала войны.

Для ратификации соглашения необходимо большинство в две трети голосов, что практически гарантировано благодаря широкой поддержке инициативы среди стран-членов.

Некоторые страны, занимающие дружественные России позиции - такие как Венгрия и Сербия - могут воздержаться или проголосовать против, хотя индивидуальное вето накладываться не будет.

Ожидается, что демократические страны за пределами континента, такие как Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония, присоединятся к инициативе, что повысит ее легитимность.

Соединённые Штаты, начавшие сближение с Россией, вряд ли примут в ней участие. При администрации Джо Байдена страна поддерживала поиск справедливости в Украине, но после инаугурации Дональда Трампа ориентация изменилась.

США не участвовали во встрече Основной группы в конце марта. Пока неясно, как стремление Трампа к мирному соглашению может повлиять на судебные разбирательства.

"Более 38 государств выразили политическую поддержку созданию трибунала, а также Европейский союз",- сообщил Euronews представитель Совета Европы.

По словам официальных лиц, после ратификации соглашений трибунал будет базироваться в Гааге - городе с давними традициями в области международного права, где уже работают Международный суд (ICJ) и Международный уголовный суд (ICC).

МУС отдельно выдал ордер на арест Путина и одного из его заместителей за незаконную передачу украинских детей России.

В поисках справедливости

Идея создания специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины была поддержана президентом Владимиром Зеленским, чтобы обеспечить ответственность за полномасштабное вторжение, начатое Путиным более трёх лет назад.

В отличие от военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, которые применяются к лицам, совершающим злодеяния, таким как офицеры и наемники, преступление агрессии - это преступление руководства, человека, в конечном итоге контролирующего государство-агрессора.

Агрессия может заключаться во вторжении, оккупации, аннексии, блокаде портов или любом другом нападении с применением оружия одним государством против другого.

Согласно МУС, преступление агрессии относится к "планированию, подготовке, инициированию или осуществлению лицом, занимающим положение, позволяющее фактически осуществлять контроль над политическими или военными действиями государства или руководить ими, акта агрессии, который по своему характеру, серьезности и масштабам представляет собой явное нарушение Устава ООН".

Это делает Путина наиболее вероятным обвиняемым на будущем судебном процессе.

Хотя МУС установил юрисдикцию над преступлениями агрессии в соответствии с так называемыми Кампальскими поправками, она распространяется только на страны и граждан из стран, которые являются участниками Римского статута. Россия, как и США, и Китай, не подписала его.

Именно поэтому западные союзники рассматривают возможность создания специального трибунала, который был бы уполномочен вести судебное разбирательство по конкретному делу о войне России против Украины.

"Без преступления агрессии не было бы и военных преступлений, - заявила в начале февраля Верховный представитель Кайя Каллас. - Поэтому чрезвычайно важно, чтобы за преступление агрессии также наступила ответственность. Никто из России и никто из ее руководства не является неприкасаемым".

"Также очень важно дать понять, что безнаказанные преступления только поощряют дальнейшую агрессию", - добавила она, подчеркнув, что трибунал должен быть создан "до того, как закончится война".

С самого начала обсуждений возможность заочного судебного разбирательства была очень велика.

Из-за отказа Кремля выдать своих высокопоставленных чиновников сторонники такой модели считают, что это единственный реальный способ обеспечить минимальное правосудие. Критики, однако, утверждают, что заочный суд будет рассматриваться как нелегитимная фикция.

"Я думаю, что этот трибунал имеет не только символическое значение. Я думаю, что оно юридическое, я думаю, что оно политическое. Я думаю, что важно, чтобы он был создан и закрыл лазейку для преступления агрессии, - сказал представитель ЕС. - Я лично убежден, что это будет не фальшивый институт в Гааге, не имеющий никакого влияния, а что он действительно будет служить долгие годы, и история будет оценивать этот трибунал очень положительно".

Иммунитет, которым пользуются главы государств, главы правительств и министры иностранных дел, считается дополнительным и грозным препятствием для очного преследования.

"Однако международное право развивается, и личный иммунитет не является карт-бланшем для безнаказанности, - заявил пресс-секретарь Совета Европы. - Совет Европы считает, что формула, найденная для Специального трибунала по этому вопросу, будет достаточной для обеспечения подотчетности и борьбы с безнаказанностью".

Последний раз обвинение в преступление в агрессии применялось во время Нюрнбергского процесса, состоявшегося после Второй мировой войны, когда немецкие нацисты были при знаны виновным и в "преступлениях против мира".