Владимир Зеленский наградил Байбу Браже орденом

Орден присуждён за значительный личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, благотворительную деятельность и популяризацию Украины в мире.

В посольстве отмечают, что орденом отмечены усилия Браже в обеспечении всесторонней поддержки Латвией Украины в условиях незаконного, неспровоцированного и полномасштабного вооружённого вторжения России, её работа по содействию европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также приверженность развитию двусторонних отношений между Латвией и Украиной.

На странице Министерства иностранных дел Латвии в социальной сети «Facebook» опубликован комментарий Браже, в котором она благодарит за оказанную честь. Министр подчёркивает, что поддержка Украины — это заслуга всей Латвии, ставшая возможной благодаря работе всей дипломатической службы, латвийского общества, государственного и частного секторов, а также целенаправленным действиям в интересах Украины.

«Наша работа не останавливается, и Латвия продолжает непреклонно поддерживать Украину в её борьбе за справедливый и устойчивый мир, независимость, свободу и европейское будущее», — заявила Браже.