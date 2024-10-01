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Владеть автомобилем станет накладнее: транспортный налог может увеличиться со следующего года

© LETA 1 октября, 2024 08:35

Новости Латвии 0 комментариев

Минфин подал на согласование поправки к закону о налоге на эксплуатацию транспортных средств и налоге на легковые транспортные средства предприятий, которые предусматривают с 2025 года повышение всех ставок налога на эксплуатацию транспортных средств на 10%.

Также законопроект предусматривает увеличение ставок налога на легковые транспортные средства предприятий на 10% с 2027 года.

Предусмотренный законопроектом срок уплаты налога на эксплуатацию транспортных средств за предыдущий год таксации - 31 января следующего года.

В соответствии с поправками к закону о дорожном движении, принятыми 22 июня 2023 года, с 1 января 2025 года для ранее не зарегистрированных в Латвии и иностранных государствах легковых автомобилей первичный технический осмотр будет проводиться не позднее чем через 36 месяцев после первой регистрации транспортного средства в Латвии, а второй, третий и четвертый государственный технический осмотр будет проводиться каждые 24 месяца и затем ежегодно.

В соответствии с положениями закона о дорожном движении техосмотр большинства транспортных средств проводится каждые 12 месяцев. Для обеспечения полноценного процесса и выравнивания техосмотра транспортных средств в рамках года разрешение на участие в дорожном движении может быть выдано на срок, не более чем на 30 дней превышающий 12 месяцев, если законом о дорожном движении не установлено иное. Это означает, что для транспортного средства, которое проходит техосмотр, например, в декабре 2024 года, следующий срок техосмотра может быть установлен в январе 2026 года. Таким образом, 31 января станет конечным сроком, когда за период таксации должен быть уплачен налог на эксплуатацию транспортного средства.

Законопроект обяжет Дирекцию безопасности дорожного движения отправлять налогоплательщикам уведомление о необходимости уплатить налог. Это должно происходить ежегодно до 10 января. Уведомление будет рассылаться налогоплательщикам, которые на момент рассылки уведомлений не заплатили налог. Уведомление получат и те плательщики налога, у которых срок техосмотра транспортных средств установлен с 10 января по 30 января, а налог на эксплуатацию транспортного средства не будет уплачен до 10 января.

Согласно данным ДБДД, 97% зарегистрированных на сайте e-csdd.lv пользователей согласились получать информацию в электронном виде, в связи с чем налогоплательщикам, давшим разрешение на отправку информации в электронном виде, уведомление будет направляться через систему электронных услуг ДБДД. Остальным налогоплательщикам уведомление будет отправлено по почте.

В ДБДД отметили, что количество транспортных средств, за которые не уплачен налог на эксплуатацию транспортного средства, составляет 135-140 тыс. Если не ввести новые нормы, количество ранее не зарегистрированных в Латвии и за рубежом легковых транспортных средств, за которые не будет уплачен налог, может вырасти на 60 тыс., что в общей сложности составит почти 200 тыс. транспортных средств.

Ставки налога на эксплуатацию транспортных средств и налога на легковые транспортные средства предприятий установлены как неизменная величина, а не выражены в процентах, как в случае большинства налогов, поэтому ставки налога такого рода остаются неизменными, несмотря на изменение индекса потребительских цен, пояснили в Министерстве финансов. Индексация ставок налога на эксплуатацию транспортных средств в последний раз проводилась в 2021 году, а ставки налога на легковые транспортные средства предприятий пересмотрены в 2023 году.

С учетом этого законопроект предусматривает, что ставки налога на эксплуатацию транспортных средств и налога на легковые транспортные средства предприятий повышаются с учетом изменения индекса потребительских цен начиная с 2021 года, что составляет около 10%. Таким образом, ставки обоих налогов проиндексированы в среднем на 10%.

Поскольку ставки налога на легковые транспортные средства предприятий уже менялись в 2023 году, индексированные ставки этого налога вступят в силу с 2027 года.

Планируется, что изменения ставок налога на эксплуатацию транспортных средств вступят в силу с 1 января 2025 года.

Законопроект входит в пакет законопроектов к бюджету 2025 года.

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