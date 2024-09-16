Визит к даме: как работали квартирные воры в 1980-х, и как их ловила милиция

Знакомство в ресторане «Русе"...

Эта история произошла летом 1987 года. В пятницу вечером две утомленные службой гражданки отправились в ресторан «Русе». В числе тех, кто помог им культурно отдохнуть и поднять жизненный тонус, оказались и молодые люди. Новое знакомство быстро переросло в дружбу. И вскоре вся компания оказалась на квартире одной из женщин.

«А что, девочки, не махнуть ли нам в Булдури?» - поинтересовались утром ребята. «Мы вообще-то привыкли к Вецаки, но с вами хоть на край света", - с воодушевлением ответили подруги.

В итоге было решено все-таки поехать в Вецаки. На пляже мальчики встретили приятелей. Все быстро перезнакомились и стали плавать, играть в волейбол. Кто-то сбегал за пивом, другой вспомнил презабавный анекдот. День прошел замечательно. Но когда подруги вернулись домой, их ожидал неприятный сюрприз: из квартиры исчезли наиболее ценные вещи на общую сумму в две тысячи рублей.

Кто же вор? Этот вопрос мучил потерпевшую. На него должны были ответить сотрудники уголовного розыска. Сложность этого дела была и в том, что замок открыли без помощи отмычки. У кого же оказался ключ от квартиры?

Восстанавливая события, предшествовавшие тому злополучному дню, и выясняя круг знакомых потерпевшей, инспектор уголовного розыска заинтересовался ее новыми знакомыми. Но что знали о них гражданки? Только имена и кое-какие приметы.

Однако на сей раз хватило и этого: один из «интеллигентных юношей» очень походил на известного вора-рецидивиста Александра Рыгалова. У него была очень характерная примета - шрам на брови. Оказалось, что пока женщины веселились с приятелями преступников, те на такси отправились в Ригу.

Обчистив квартиру и положив вещи в камеру хранения, они вернулись на пляж. Отсутствия их никто и не заметил. Ну, а вернуть ключи в сумочку было делом нескольких секунд.

...И на танцах в «Магадане"

А мужчина и не собирался останавливаться. Не менял он и способ совершения преступления, который в юридической науке называется кража путем доверия.

На этот раз в милицию обратилась с заявлением Людмила К. «Меня обворовали, все, что было нажито трудом, пропало. Помогите найти преступника», - призывала она.

Из рассказа потерпевшей выяснилось, что на танцах в ДК имени Дзержинского (он находился на нынешней улице Базницас и в народе неофициально именовался «Магаданом") она познакомилась с неким Сашей, пригласила его домой в Иманту, они прожили вместе два дня, а на третий кавалер исчез, прихватив с собой наиболее ценные вещи.

Старший оперуполномоченный уголовного розыска ОВД Ленинградского района города Риги лейтенант милиции Александр Поляков начал с того, что по словесному портрету криминалисты составили фоторобот.

Фотографии предполагаемого преступника были размножены и разосланы во все отделы внутренних дел города Риги, штабы ДНД (Добровольной народной дружины). Ежедневно на инструктажах участковые инспекторы милиции и оперуполномоченные уголовного розыска знакомили членов ДНД с информацией о разыскиваемом квартирном воре и его приметах. Одной из них и был шрам на брови. Тем временем росло число нераскрытых квартирных краж.

Оперуполномоченный изучил не один десяток запыленных архивных оперативных дел о квартирных кражах, совершенных ранее судимыми преступниками. Фамилии с именем Александр попадались, но по приметам и возрасту не подходили к тому, кого разыскивали.

Наконец в его руках оказалось дело судимого Рыгалова Александра. И шрам на брови, и фотографии, по которым Людмила опознала вора, отпечатки пальцев, полученные на квартире у Людмилы К., совпали с теми, что находились в деле.

Задержание на улице Вилипа

Задержать домушника помог бдительный гражданин, но для которого все закончилось трагически.

Лейтенанту Полякову позвонил человек и сообщил, что в одной из квартир по улице Вилипа находятся неизвестные, похоже, воры. На место вызова моментально выехала оперативная группа и задержала грабителей. Среди них находился и А. Рыгалов.

Как потом выяснилось, Лаймонис П. отдыхал у себя дома после ночной смены. Вдруг услышал в соседней квартире шум, громкие голоса, звон бьющейся посуды. «Никогда у них такого не было», - подумал Лаймонис и вышел на лестничную клетку.

Дверь к соседу была приоткрыта, он заглянул туда и увидел четырех мужчин, которые шумно делили между собой вещи. Лаймонис тут же позвонил в милицию. Воры, нагрузив сумки награбленным, вышли на лестничную клетку, но тут им путь преградил Лаймонис. Тогда один из преступников нанес ножом смертельное ранение. Милиция опоздала буквально на пару минут.

Впоследствии суд приговорил убийцу к 12 годам лишения свободы. А домушнику Александру Рыгалову вменили десять эпизодов квартирных краж и приговорили к 10 годам лишения свободы.

Официальная статистика

По данным МВД, примерно половина из задержанных квартирных воров нигде не работали и не учились, 23-24 процента из них составляли несовершеннолетние.

Так, в рижском жилмассиве Плявниеки квартирную кражу совершили 10-12-летние школьники.

В Даугавпилсе была задержана преступная группа, в состав которой входили работники научно-реставрационной мастерской, тренер ДОСААФ, водитель машины райисполкома и даже секретарь комсомольской организации медучилища.

Также все чаще в Латвию стали наведываться гастролеры из других республик тогдашнего СССР. К примеру, в Риге поймали группу азербайджанцев, которые обчищали квартиры вахтовым методом. Два-три дня «работы» в латвийской столице чередовались с недельным отдыхом на родине в Баку. А так как раньше в аэропортах багаж и ручная кладь особо не досматривались, то наиболее ценные украденные вещи злоумышленники увозили и сбывали непосредственно в Азербайджане.

Раскрывать подобные преступления всегда было довольно сложно. Ведь преступники, как правило, следов не оставляли. Кражи обычно совершались днем, поэтому даже соседи, увидев человека с чемоданом в подъезде дома, вряд ли что заподозрят.

А иногда очевидцы не сообщали своевременно о преступлении в милицию. К примеру, в один из домов по улице Старая Русса вор поднялся на второй этаж, позвонил в квартиру. Соседка, живущая напротив, наблюдала за ним через «глазок». Она хорошо видела, как злоумышленник, подобрав ключи, проник в квартиру и похитил вещи. Вечером, возвратясь домой, хозяин обнаружил кражу и сообщил в милицию. И лишь когда явилась оперативная группа, соседка надумала рассказать об увиденном.

Когда же ее спросили: «Почему вы сразу не вызвали милицию?» - она ответила: «А что мне до чужой квартиры?»

И в наши дни полиция также призывает не оставаться равнодушными и незамедлительно сообщать о подозрительных личностях.

Также по-прежнему актуальны и советы не хранить ключи в традиционных «тайниках» под половичком или в электрическом щите, хотя современное поколение уже не такое беспечное, как прежнее.

И тоже не стоит пускать в квартиры незнакомцев, представляющихся работниками газовой службы или электриками.

Александр ВАЛЬТЕР.