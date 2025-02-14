Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 15. Февраля Завтра: Aloizs, Alvils, Olafs, Olavs
Доступность

Вице-президент США Вэнс раскритиковал европейскую политику

© Deutsche Welle 14 февраля, 2025 20:59

Мир 0 комментариев

Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейские страны в цензуре, призвал отменить брандмауэр против радикальных партий и раскритиковал миграционную политику Европы.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс раскритиковал политику европейских государств в сферах миграции, свободы слова и безопасности, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в пятницу, 14 февраля.

Вэнс подчеркнул, что Европа должна "проявить инициативу" в управлении своей собственной безопасностью. "Важной частью альянса (между Европой и США. - Ред.) является то, что европейцы активизируются, пока Америка фокусируется на регионах, которые находятся в большой опасности", - заявил он. Кроме того, политик призвал европейские страны изменить свою миграционную политику.

"Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, - это не Россия и не Китай, не любой другой внешний актор. Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые она разделяет с США", - продолжил вице-президент США.

Американский политик в своей речи упомянул наезд автомобиля, за рулем которого находился 24-летний афганец, на демонстрантов в Мюнхене, который произошел за день до начала MSC. "Сколько раз мы должны терпеть эти ужасающие провалы, прежде чем мы изменим курс и направим нашу общую цивилизацию в новое русло? Почему это вообще произошло? Это ужасная история, но мы слишком много раз слышали ее в Европе и, к сожалению, в Соединенных Штатах", - сказал Вэнс. Он продолжил: "Ни один избиратель на этом континенте не голосовал за то, чтобы открыть шлюзы для миллионов непроверенных иммигрантов".

Наконец, вице-президент США призвал "не строить брандмауэры" и "не бояться будущего". Словом "брандмауэр", в Германии называют отказ всех партий сотрудничать с крайне правой "Альтернативой для Германии" (АдГ).

Правительство Германии раскритиковало Вэнса за вмешательство в свои внутренние дела

Ранее в интервью американскому изданию The Wall Street Journal (WSJ) Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что в ходе своего выступления в Мюнхене планирует обратиться к немецким политикам с призывом работать со всеми партиями, включая АдГ. "К сожалению, воля избирателей была проигнорирована многими нашими европейскими друзьями", - сказал он журналистам.

В ответ на его слова официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) заявил, что Берлин принимает его слова к сведению. Вместе с тем, он добавил, что, как показала практика, "не стоит вмешиваться во внутренние дела дружественной страны", не имея "полного представления о политических дебатах" внутри нее.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 32 реакций
Комментарии (0) 32 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На реках образуются ледовые заторы; грозят ли Латвии наводнения?

Важно 14:24

Важно 0 комментариев

В течение прошедших суток в латвийских водоемах продолжалось интенсивное образование льда и его укрепление, во многих местах образуются ледовые заторы, согласно информации, собранной Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение прошедших суток в латвийских водоемах продолжалось интенсивное образование льда и его укрепление, во многих местах образуются ледовые заторы, согласно информации, собранной Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать
Загрузка

Рижанка предложила способ избавиться от бомжей в транспорте; что об этом думают в Rīgas satiksme?

Важно 13:59

Важно 0 комментариев

Пользователь соцсети "Х" с ником Nenormamma опубликовала пост с предложением своего варианта, как можно было бы решить проблему неприятных пассажиров в общественном транспорте.

Пользователь соцсети "Х" с ником Nenormamma опубликовала пост с предложением своего варианта, как можно было бы решить проблему неприятных пассажиров в общественном транспорте.

Читать

«Целый день не было отопления и горячей воды!» — тому виной переключение на европейскую электросеть?

Важно 13:26

Важно 0 комментариев

"Я не понимаю - полный интернет новостей, как успешно прошло переключение с одной электросети на другую, но ни слова о том, что у половины многоэтажных домов в Риге в выходные не было отопления и горячей воды именно по этой причине. По крайней мере, так сказал персонал Rīgas siltums, когда им звонили", - поделилась бедой с редакцией LA.LV  рижанка Кайва.

"Я не понимаю - полный интернет новостей, как успешно прошло переключение с одной электросети на другую, но ни слова о том, что у половины многоэтажных домов в Риге в выходные не было отопления и горячей воды именно по этой причине. По крайней мере, так сказал персонал Rīgas siltums, когда им звонили", - поделилась бедой с редакцией LA.LV  рижанка Кайва.

Читать

Жалоба в соцсетях: сходили, называется, с ребенком к врачу…

Важно 12:39

Важно 0 комментариев

Мама маленькой девочки опубликовала в соцсети "Х" пост с жалобой на то, как она неудачно сходила с дочкой к детскому неврологу и что при этом пережил ребенок, пишет Tautaruna.nra.lv.

Мама маленькой девочки опубликовала в соцсети "Х" пост с жалобой на то, как она неудачно сходила с дочкой к детскому неврологу и что при этом пережил ребенок, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать

Политолог: я опасаюсь вспышки неадекватных эмоций в Латвии накануне перемирия в Украине

Важно 11:59

Важно 0 комментариев

"Что делает иногда игрок после проигрыша в напряженном матче, в том числе в хоккее, теннисе или столь близком мне бадминтоне? Да, разбивает ракетку, ломает клюшку, пинает рекламные баннеры, выпускает агрессию, дает волю эмоциям. И болельщики делают то же самое. Я и сам так грешил - и как игрок, и как болельщик, - хотя умом понимал, что это неприемлемо", - пишет в своем блоге политолог Кристиан Розенвалдс.

"Что делает иногда игрок после проигрыша в напряженном матче, в том числе в хоккее, теннисе или столь близком мне бадминтоне? Да, разбивает ракетку, ломает клюшку, пинает рекламные баннеры, выпускает агрессию, дает волю эмоциям. И болельщики делают то же самое. Я и сам так грешил - и как игрок, и как болельщик, - хотя умом понимал, что это неприемлемо", - пишет в своем блоге политолог Кристиан Розенвалдс.

Читать

Кровавая драма на Бривибас гатве: пьяный мужчина ударил подругу ножом в живот и грозил убить соседку

Важно 11:41

Важно 0 комментариев

В Риге на Бривибас гатве был задержан мужчина, который ударил ножом свою подругу и перепугал соседку, пригрозив ее убить. Нападавший был сильно пьян (тест показал более 2 промилле алкоголя) и, как только понял, что за ним приехал полицейский спецназ, сразу же сдался, сообщает программа Degpunktā.

В Риге на Бривибас гатве был задержан мужчина, который ударил ножом свою подругу и перепугал соседку, пригрозив ее убить. Нападавший был сильно пьян (тест показал более 2 промилле алкоголя) и, как только понял, что за ним приехал полицейский спецназ, сразу же сдался, сообщает программа Degpunktā.

Читать

Киносъемки продолжаются: с субботы до четверга в Риге местами будет ограничено движение транспорта

Новости Латвии 11:07

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с продолжением съемок художественного фильма Fisherman в нескольких местах в Риге кратковременно будет закрыто движение транспортных средств, запрещены их остановка и стоянка, о чем агентство LETA информировал отдел внешней коммуникации Рижской думы.

В связи с продолжением съемок художественного фильма Fisherman в нескольких местах в Риге кратковременно будет закрыто движение транспортных средств, запрещены их остановка и стоянка, о чем агентство LETA информировал отдел внешней коммуникации Рижской думы.

Читать