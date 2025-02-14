Вице-президент США Вэнс раскритиковал европейскую политику

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс раскритиковал политику европейских государств в сферах миграции, свободы слова и безопасности, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в пятницу, 14 февраля.

Вэнс подчеркнул, что Европа должна "проявить инициативу" в управлении своей собственной безопасностью. "Важной частью альянса (между Европой и США. - Ред.) является то, что европейцы активизируются, пока Америка фокусируется на регионах, которые находятся в большой опасности", - заявил он. Кроме того, политик призвал европейские страны изменить свою миграционную политику.

"Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, - это не Россия и не Китай, не любой другой внешний актор. Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые она разделяет с США", - продолжил вице-президент США.

Американский политик в своей речи упомянул наезд автомобиля, за рулем которого находился 24-летний афганец, на демонстрантов в Мюнхене, который произошел за день до начала MSC. "Сколько раз мы должны терпеть эти ужасающие провалы, прежде чем мы изменим курс и направим нашу общую цивилизацию в новое русло? Почему это вообще произошло? Это ужасная история, но мы слишком много раз слышали ее в Европе и, к сожалению, в Соединенных Штатах", - сказал Вэнс. Он продолжил: "Ни один избиратель на этом континенте не голосовал за то, чтобы открыть шлюзы для миллионов непроверенных иммигрантов".

Наконец, вице-президент США призвал "не строить брандмауэры" и "не бояться будущего". Словом "брандмауэр", в Германии называют отказ всех партий сотрудничать с крайне правой "Альтернативой для Германии" (АдГ).

Правительство Германии раскритиковало Вэнса за вмешательство в свои внутренние дела

Ранее в интервью американскому изданию The Wall Street Journal (WSJ) Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что в ходе своего выступления в Мюнхене планирует обратиться к немецким политикам с призывом работать со всеми партиями, включая АдГ. "К сожалению, воля избирателей была проигнорирована многими нашими европейскими друзьями", - сказал он журналистам.

В ответ на его слова официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) заявил, что Берлин принимает его слова к сведению. Вместе с тем, он добавил, что, как показала практика, "не стоит вмешиваться во внутренние дела дружественной страны", не имея "полного представления о политических дебатах" внутри нее.