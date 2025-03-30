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Висячий замок, чтоб никто не уволок? Соцсети удивило «ноу-хау» в больнице Страдиня

la.lv 30 марта, 2025 12:21

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"Новый корпус больницы Страдиня классный, только вот руководство больницы могло бы мерить температуру воздуха в палатах. Радиаторы топят по максимуму, отрегулировать, чтобы стало поменьше, невозможно - отопление, дескать, централизованное, в палате термоголовка радиаторов под замком. Почему? Больница Страдиня, вы же так кучу бабла спалите!" - пишет в соцсети "Х" пациент, разместивший в комментариях под своим постом фото той самой термоголовки, она же регулятор.

Логично, что после такого поста развернулась жаркая дискуссия об обществе в целом и о том, как мы все дошли до жизни такой.

Вот небольшая подборка комментариев:

- 1000 возможных комбинаций - это не так много. Быстрее время пройдет в больнице.

- Эти термоголовки толком не работают, если их так упаковать. Надо срочно писать руководству!

- В больнице времени много, взломай код ключа и отрегулируй, как надо. Здоровья!

- Двойная латышская народная мудрость при освоении общественных денег: 1) поставить в общественном помещении регулируемый радиатор; 2) потом его запереть под замок, чтобы лишить посетителей возможности регулировать радиатор. Ведь регулируемый радиатор совершенно точно не дороже обычного. Осмысленно!

- Этот регулятор легко отвинтить и унести домой, если что. Насчет регулировки каждого, как захочется, еще и это. Но да, в больнице Страдиня пару недель назад было сильно перетоплено.

- Я могу понять, ведь даже вроде как разумные люди не рубят, как работают термоголовки и что означают цифры на них. Ну не должны пациенты сами крутить больничное отопление. Другое дело, что персонал должен быть отзывчивым и по возможности подрегулировать, чтобы было комфортабельнее.

А адвокат Артур Звейсалниекс поделился этим постом, снабдив его подписью: "Нет, это не районная больница в российской деревне. Это дизайн радиаторов в больнице Страдиня".

 

 

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