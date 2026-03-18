Вирус птичьего гриппа все чаще передается от животных человеку: инфектолог

Эксперт отметила, что уже несколько лет большое внимание уделяется распространению так называемого птичьего гриппа.

«И пандемия или более широкое распространение, возможно, ожидаемы. Но, учитывая, что мы уже пережили птичий грипп, свиной грипп, всевозможные другие виды гриппа, а также COVID-19, я хотела бы думать, что готовность на национальном уровне, в процессе принятия решений и в оказании медицинской помощи будет лучше, если что-то подобное произойдет», — рассуждала она.

Завадска объяснила, что вирусы от природы склонны к изменениям, и некоторые из них делают это очень быстро, поэтому профилактика также носит сезонный характер как, например, в случае гриппа и COVID-19. В то же время существуют вирусы, чья базовая структура остается неизменной, и поэтому, возможно, вакцины действуют дольше.

«Это пороховая бочка, на которой постоянно сидят специалисты по инфекционным заболеваниям, специалисты по общественному здравоохранению и эпидемиологи: появится ли что-то новое, или же ситуация, когда изменение генетического материала станет абсолютной новинкой для многих, и, следовательно, больше людей заболеют», — признала она.