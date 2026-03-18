Вирус птичьего гриппа все чаще передается от животных человеку: инфектолог

© LETA 18 марта, 2026 08:20

Новости Латвии 0 комментариев

В последние сезоны вирус птичьего гриппа все чаще передается от животных к человеку, пояснила в интервью Латвийскому радио Даце Завадска, специалист по инфекционным заболеваниям и профессор Рижского университета имени Страдиня.

Эксперт отметила, что уже несколько лет большое внимание уделяется распространению так называемого птичьего гриппа.

«И пандемия или более широкое распространение, возможно, ожидаемы. Но, учитывая, что мы уже пережили птичий грипп, свиной грипп, всевозможные другие виды гриппа, а также COVID-19, я хотела бы думать, что готовность на национальном уровне, в процессе принятия решений и в оказании медицинской помощи будет лучше, если что-то подобное произойдет», — рассуждала она.

Завадска объяснила, что вирусы от природы склонны к изменениям, и некоторые из них делают это очень быстро, поэтому профилактика также носит сезонный характер как, например, в случае гриппа и COVID-19. В то же время существуют вирусы, чья базовая структура остается неизменной, и поэтому, возможно, вакцины действуют дольше.

«Это пороховая бочка, на которой постоянно сидят специалисты по инфекционным заболеваниям, специалисты по общественному здравоохранению и эпидемиологи: появится ли что-то новое, или же ситуация, когда изменение генетического материала станет абсолютной новинкой для многих, и, следовательно, больше людей заболеют», — признала она.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

