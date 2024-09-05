Все это следует из информационного доклада Министерства сообщения по результатам работы комиссии, расследовавшей ситуацию с Rail Baltica. Подробнее об этом шла речь в передаче ЛР-4 «Домская площадь», гостем которой стал глава комиссии Сейма по расследованию ситуации с Rail Baltica Андрис Кулбергс.

Главный итог расследования ситуации с Rail Baltica неутешителен. «Правительство под руководством Лаймдоты Страуюмы безответственно решило включить Рижский вокзал и филиал Рижского аэропорта в проект Rail Baltica исключительно на основании информативного отчета, представленного министром сообщения Анрийсом Матисом 14 февраля 2015 года. Таким образом, обязательства на сумму 1,96 млрд евро были приняты без финансирования, без оценки выгод и затрат этой ветки маршрута, без учета возможных других вариантов и национального исследовательского процесса», — говорится в парламентском расследовании.

Ориентировочные затраты Латвии в этом проекте увеличились с 1,97 миллиарда евро до 9,59 миллиарда евро. Таких денег у страны просто нет.

Самой большой проблемой проекта стала так называемая «рижская петля», рассказывает Кулбергс. Дело в том, что Европа дает деньги только на строительство основной магистрали, а ответвление трассы до Риги и рижского аэропорта — это местная инициатива. Соответственно, и оплачиваться она должна из госбюджета, — что сейчас абсолютно нереально.

Таким образом, этот участок магистрали будет заморожен. Скоростные поезда Rail Baltica, вероятно, сначала будут останавливаться только на узловой станции в Саласпилсе, а до Саласпилса из Риги будут ходить обычные электрички по старой колее.

Что касается моста через Даугаву, который начали возводить специально под этот проект, то его судьба пока неизвестна.

Кто же понесет ответственность за такие бездумные действия, повлекшие за собой не только огромные траты, но и серьезные репутационные издержки? По мнению Андриса Кулбергса, виновных много и все они должны понести наказание:

«Виновных мы нашли. Теперь прокуратуре предстоит большая работа».

А что же теперь будет с новым вокзалом?