VID объяснит: доверие к налоговой службе у жителей значительно выросло (1)

9 марта, 2026 16:02

Бизнес 1 комментариев

Valsts Ieņēmuma dienesta ēka.

Если предпринимателям необходимо достоверное разъяснение по вопросам, связанным с налогами и денежными делами, то в качестве основного источника информации выбирается Служба государственных доходов (VID). Учреждение, ответственное за налоги и таможенные дела, признают важным лидером мнений три из каждых четырех предприятий, опрошенных разработчиком систем управления бизнесом и бухгалтерского учета Jumis Pro.

Доверием делового мира также пользуются отраслевые эксперты, к мнению которых прислушиваются даже больше, чем к официальным разъяснениям представляемых ими организаций или учреждений. В свою очередь, министерствам, профессиональным ассоциациям и самоуправлениям доверяет значительно меньший круг респондентов.

VID считают главным лидером мнений 73,2% всех опрошенных, и это подтверждает, что престиж учреждения значительно вырос. В аналогичном опросе Jumis Pro три года назад выяснилось, что VID считают лидером мнений лишь 26,1% предпринимателей.

На репутацию не могут пожаловаться и отраслевые эксперты, поскольку к ним прислушиваются 69,3% всех опрошенных. Высоко ценятся также разработчики компьютерных программ для бухгалтерского учета, так как в вопросах налогов, заработной платы и тому подобных им доверяют 37,6 % представителей предприятий.

Профессиональные ассоциации в целом сохранили уровень доверия. К Латвийской ассоциации бухгалтеров (LRGA), Латвийской ассоциации информационных и коммуникационных технологий (LIKTA) и другим прислушивается каждый третий респондент. Три года назад самой высоко оцениваемой ассоциацией была Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK), которую в то время считали значимым лидером мнений 29,6% респондентов

Мнение Министерства финансов (FM) интересует 29,2% предпринимателей, к авторам профессиональной литературы прислушиваются 27%, а к самоуправлению за советом обращается только 2,7%.

"Лидеры мнений играют исключительно важную роль в обороте информации, а также в понимании и разъяснении важных вопросов. Приятно осознавать, что большинство предпринимателей в Латвии уже нашли надежные источники информации и что в этом списке находятся действительно уважаемые лидеры мнений", - подчеркивает руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Опрос проводился в январе 2026 года, были опрошены 518 малых, средних и крупных предприятий Латвии.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

