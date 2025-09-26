Ветер дует с востока: на следующей неделе резко похолодает

Атмосферное давление в Латвии поднялось до самого высокого уровня с февраля. Влияние антициклона ослабнет к концу следующей недели, когда вероятность осадков возрастет.

Последняя суббота сентября начнется с преимущественно облачной погоды, которая в течение дня рассеется. При слабом ветре минимальные температуры составят +3...+11 градусов ночью, днем потеплеет до +13...+18 градусов.

В воскресенье ожидается переменная облачность, будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер. Минимальная температура утром составит +3...+9 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +12 градусов. Максимальная температура днем ожидается +11...+13 градусов в Латгале и восточной Видземе до +17 градусов на западном побережье Курземе.

В течение следующей рабочей недели ожидается преимущественно солнечная погода. Температура воздуха ночью и в утренние часы на большей части страны опустится до +2...-3 градусов, а днем не превысит +10...+15 градусов.