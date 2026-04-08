Весной растёт число жалоб на раздражение глаз: в чём причина

С наступлением весны офтальмологи фиксируют рост числа пациентов с жалобами на покраснение, зуд, ощущение «песка» в глазах и повышенную чувствительность к свету. Причины этого явления носят комплексный характер и связаны как с внешней средой, так и с образом жизни.

В первую очередь, весной активизируются аллергены- пыльца деревьев и растений. Даже у людей, ранее не страдавших аллергией, могут появляться симптомы раздражения слизистой оболочки глаз. Кроме того, после зимы глаза особенно чувствительны: длительное пребывание в сухих помещениях с отоплением ослабляет естественную слёзную плёнку.

Не стоит забывать и о ветре, пыли и резких перепадах температуры. Эти факторы дополнительно усиливают испарение слёзной жидкости, что приводит к сухости и дискомфорту. В результате нарушается защита поверхности глаза, и он становится более уязвимым.

По словам специалистов, всё чаще пациенты жалуются не только на классические аллергические проявления, но и на симптомы, характерные для синдрома сухого глаза. Это связано с тем, что защитная слёзная плёнка не успевает восстанавливаться.

В таких условиях особое значение приобретают средства, которые не просто увлажняют, но и поддерживают естественные механизмы защиты глаза. Например, современные офтальмологические растворы на основе гиалуроновой кислоты помогают удерживать влагу и восстанавливать объём слёзной жидкости. Дополнительную роль играют антиоксиданты - они нейтрализуют свободные радикалы, которые активно образуются под воздействием внешних факторов.

Эксперты подчёркивают: весенний дискомфорт в глазах- это не просто временное неудобство, а сигнал о том, что зрительная система нуждается в поддержке. Своевременное внимание к симптомам и правильный уход помогают избежать более серьёзных проблем в будущем.