Весенняя уборка и аллергии: почему так важно регулярно стирать одеяла и подушки

Именно в этих предметах накапливаются пыль, аллергены и микроорганизмы, которые могут влиять как на чистоту жилья, так и на самочувствие человека. Весенняя генеральная уборка — подходящий момент, чтобы освежить не только помещение, но и текстиль, который ежедневно используется чаще всего. Регулярный уход за такими вещами помогает улучшить качество воздуха в помещении и создать более комфортную среду. К тому же сегодня это можно сделать быстро и удобно с помощью профессиональных прачечных самообслуживания.

Пылевые клещи активны круглый год. Почему весной аллергии усиливаются?

«Весна традиционно ассоциируется с пробуждением природы и генеральной уборкой, и многим кажется, что в это время обостряются не только аллергии на пыльцу, но и аллергии, связанные с пылью. Отчасти это так, однако важно понимать, что здесь накладываются несколько механизмов», — объясняет специалист Центра клинической иммунологии и аллергологии Ласма Лайпиня.

Врач подчёркивает, что, во-первых, аллергия на пылевых клещей не является сезонной — это круглогодичная проблема, поскольку клещи живут в домашней среде: в матрасах, подушках, мягкой мебели и коврах, независимо от времени года. Однако весной меняется поведение людей — проводится более интенсивная уборка, встряхиваются текстильные изделия, чистятся шкафы, стираются одеяла и шторы. В этот момент накопившаяся пыль поднимается в воздух, и концентрация аллергенов резко увеличивается. Это может вызвать более выраженные симптомы — чихание, зуд и слезотечение глаз, зуд в носу, насморк, заложенность или кашель.

Во-вторых, весной начинается сезон пыльцы, поэтому многие люди одновременно подвергаются воздействию нескольких аллергенов — как домашних (пылевые клещи), так и уличных (пыльца). Такая комбинированная нагрузка может усиливать симптомы даже у тех, кто обычно хорошо справляется с одним аллергеном.

В-третьих, значение имеет вентиляция и образ жизни — весной помещения чаще проветриваются, и вместе со свежим воздухом внутрь попадает пыльца. Это дополнительно увеличивает общую нагрузку аллергенов на организм.

Регулярная стирка крупных текстильных изделий — важнее, чем кажется

Говоря о снижении количества пылевых клещей, Л. Лайпиня отмечает, что регулярная стирка постельного текстиля действительно является одним из ключевых профилактических мер. Постельное бельё, например наволочки и простыни, рекомендуется стирать не реже одного раза в неделю при температуре 60 °C, поскольку только такие условия эффективно уничтожают клещей.

Подушки рекомендуется стирать каждые 2–3 месяца, а при наличии аллергии или астмы — даже чаще, например раз в месяц. Одеяла и покрывала следует стирать каждые 3–6 месяцев или чаще, если наблюдается повышенное потоотделение или есть домашние животные.

Международные рекомендации также подчёркивают, что наибольший эффект достигается при сочетании нескольких мер. Помимо регулярной стирки рекомендуется использовать специальные защитные чехлы от клещей для матрасов и подушек, поддерживать низкий уровень влажности и снижать накопление пыли.

При этом важно учитывать, что даже при тщательной уборке полностью устранить аллергены невозможно, и такие меры не всегда обеспечивают полный контроль симптомов. «Если симптомы сохраняются, рекомендуется обратиться к аллергологу для точной диагностики и определения конкретного аллергена, а также подбора лечения. Сегодня, помимо симптоматической терапии, доступна аллерген-специфическая иммунотерапия — метод, при котором организм постепенно привыкает к аллергену благодаря введению его малых доз. Такая терапия может уменьшить выраженность симптомов, снизить потребность в лекарствах и в долгосрочной перспективе повлиять на течение заболевания», — подчёркивает специалист.

Стирать — выгоднее, чем химчистка

В свою очередь, руководитель по маркетингу «Laundromat» Монта Пуркалне отмечает, что уход за крупными текстильными изделиями сегодня стал не только проще, но и выгоднее. Прачечные самообслуживания позволяют за один раз выстирать большой объём белья, существенно экономя время по сравнению с домашней стиркой.

Кроме того, профессиональное оборудование обеспечивает эффективную стирку и быструю сушку, благодаря чему весь процесс занимает около часа. По сравнению с услугами химчистки такое решение позволяет сократить расходы — в среднем более чем на 200 евро в год для одного домохозяйства.

Таким образом, прачечные самообслуживания сочетают удобство и экономическую выгоду, делая повседневный уход за домом более эффективным.