Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Весенняя уборка и аллергии: почему так важно регулярно стирать одеяла и подушки

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 12:14

Важно

Весна — это время, когда многие занимаются генеральной уборкой дома, однако часто внимание уделяется только видимым поверхностям, забывая о текстильных изделиях. Сеть самообслуживаемых прачечных «Laundromat» объявила апрель месяцем чистоты и призывает именно в этот период не забывать о регулярной стирке одеял, подушек, штор и других крупногабаритных текстильных изделий.

Именно в этих предметах накапливаются пыль, аллергены и микроорганизмы, которые могут влиять как на чистоту жилья, так и на самочувствие человека. Весенняя генеральная уборка — подходящий момент, чтобы освежить не только помещение, но и текстиль, который ежедневно используется чаще всего. Регулярный уход за такими вещами помогает улучшить качество воздуха в помещении и создать более комфортную среду. К тому же сегодня это можно сделать быстро и удобно с помощью профессиональных прачечных самообслуживания.

Пылевые клещи активны круглый год. Почему весной аллергии усиливаются?

«Весна традиционно ассоциируется с пробуждением природы и генеральной уборкой, и многим кажется, что в это время обостряются не только аллергии на пыльцу, но и аллергии, связанные с пылью. Отчасти это так, однако важно понимать, что здесь накладываются несколько механизмов», — объясняет специалист Центра клинической иммунологии и аллергологии Ласма Лайпиня.

Врач подчёркивает, что, во-первых, аллергия на пылевых клещей не является сезонной — это круглогодичная проблема, поскольку клещи живут в домашней среде: в матрасах, подушках, мягкой мебели и коврах, независимо от времени года. Однако весной меняется поведение людей — проводится более интенсивная уборка, встряхиваются текстильные изделия, чистятся шкафы, стираются одеяла и шторы. В этот момент накопившаяся пыль поднимается в воздух, и концентрация аллергенов резко увеличивается. Это может вызвать более выраженные симптомы — чихание, зуд и слезотечение глаз, зуд в носу, насморк, заложенность или кашель.

Во-вторых, весной начинается сезон пыльцы, поэтому многие люди одновременно подвергаются воздействию нескольких аллергенов — как домашних (пылевые клещи), так и уличных (пыльца). Такая комбинированная нагрузка может усиливать симптомы даже у тех, кто обычно хорошо справляется с одним аллергеном.

В-третьих, значение имеет вентиляция и образ жизни — весной помещения чаще проветриваются, и вместе со свежим воздухом внутрь попадает пыльца. Это дополнительно увеличивает общую нагрузку аллергенов на организм.

Регулярная стирка крупных текстильных изделий — важнее, чем кажется

Говоря о снижении количества пылевых клещей, Л. Лайпиня отмечает, что регулярная стирка постельного текстиля действительно является одним из ключевых профилактических мер. Постельное бельё, например наволочки и простыни, рекомендуется стирать не реже одного раза в неделю при температуре 60 °C, поскольку только такие условия эффективно уничтожают клещей.

Подушки рекомендуется стирать каждые 2–3 месяца, а при наличии аллергии или астмы — даже чаще, например раз в месяц. Одеяла и покрывала следует стирать каждые 3–6 месяцев или чаще, если наблюдается повышенное потоотделение или есть домашние животные.

Международные рекомендации также подчёркивают, что наибольший эффект достигается при сочетании нескольких мер. Помимо регулярной стирки рекомендуется использовать специальные защитные чехлы от клещей для матрасов и подушек, поддерживать низкий уровень влажности и снижать накопление пыли.

При этом важно учитывать, что даже при тщательной уборке полностью устранить аллергены невозможно, и такие меры не всегда обеспечивают полный контроль симптомов. «Если симптомы сохраняются, рекомендуется обратиться к аллергологу для точной диагностики и определения конкретного аллергена, а также подбора лечения. Сегодня, помимо симптоматической терапии, доступна аллерген-специфическая иммунотерапия — метод, при котором организм постепенно привыкает к аллергену благодаря введению его малых доз. Такая терапия может уменьшить выраженность симптомов, снизить потребность в лекарствах и в долгосрочной перспективе повлиять на течение заболевания», — подчёркивает специалист.

Стирать — выгоднее, чем химчистка

В свою очередь, руководитель по маркетингу «Laundromat» Монта Пуркалне отмечает, что уход за крупными текстильными изделиями сегодня стал не только проще, но и выгоднее. Прачечные самообслуживания позволяют за один раз выстирать большой объём белья, существенно экономя время по сравнению с домашней стиркой.

Кроме того, профессиональное оборудование обеспечивает эффективную стирку и быструю сушку, благодаря чему весь процесс занимает около часа. По сравнению с услугами химчистки такое решение позволяет сократить расходы — в среднем более чем на 200 евро в год для одного домохозяйства.

Таким образом, прачечные самообслуживания сочетают удобство и экономическую выгоду, делая повседневный уход за домом более эффективным.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Читать
Новости Латвии 12:03

Новости Латвии 0 комментариев

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Читать

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать