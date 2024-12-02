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«Вершина бюрократического абсурда!» — родителей бесит требование Минобрнауки

© LETA 2 декабря, 2024 09:55

Латышские СМИ 0 комментариев

Фото LETA

Чтобы получить аттестат об основном образовании, 9-классники должны сдать три централизованных экзамена: латышский, математику и иностранный язык (английский, немецкий, французский - по выбору учащегося). Об этом написано на сайте Минобрнауки. Родители недоумевают, почему для согласия на сдачу экзаменов обязательно требуется родительская подпись, пишет Tautaruna.nra.lv.

"Ребенок принес заявление, которым я должен был дать письменное согласие как родитель ребенка на то, что ребенок будет сдавать централизованные проверочные работы за 9-й класс. Повторю: должен был дать письменное согласие на то, что в 9-м классе будут писать централизованный экзамен! Не знаю, школа или Минобрнауки, но это вершина бюрократического абсурда", - пишет в соцсети "Х" Эрнест.

Комментариев по этой теме, как водится, много. Вот некоторые из них:

- Начинаю готовиться к тому, что меня ждет. Эвика Силиня, это что, сокращение бюрократии? Кто-нибудь из Минобрнауки может пояснить, какую именно проблему в образовании вселатвийского масштаба решает такое заявление от родителей?

- Именно так! Как тебе нравится - дочь смеется: у директора школы 5 заместителей, а есть еще и завучи! Всюду процесс, во имя процесса. Как мы раньше-то выживали?!

- Меня как классного руководителя в 9-м классе это тоже восхищает.

- Тебе хотя бы на дом выдали. От меня требуют идти в школу и поставить эту подпись там, при учителе. 7 лет назад было то же самое...

- Ха-ха... а вот чтобы в 12-м классе сдавать, сам учащийся должен электронно подать заявку на экзамены, и конкретная школа вообще никак не распоряжается, а если сам заявку не подал - сам же и виноват, сдавать не будешь.

- Я вполне уверен, что 2/3 всяких заявлений и согласий спокойно можно отменить - и никто бы не заметил.

- Опыт показывает (свои дети есть, и была работа в школе), что всяческие заявления надо подписывать из-за родителей-болванов, то бишь психов в том числе... которые портят все, что можно испортить, ибо, видите ли, им, принцам и принцессам что-то не нравится, если делается не по их воле... Так же и в законодательстве, если люди...

- Заявление об участии в экзамене необходимо, чтобы школа могла зарегистрировать учащегося на экзамены. Они несовершеннолетние, это один фактор. Плюс выбор иностранного языка.

- Куда мы все идем? Мне сегодня пришлось расписаться в том, что я разрешу дочери завтра пойти на школьный бал. Она учится в 8-м...

- За бюрократический абсурд в основном надо благодарить тех родителей, кто "не знаю, мне никто не сказал", "не понял", "где мое право знать", "почему никто не информирует" и т.д.

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Комментарии (0) 1 реакций
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