Сами корзины стали альтернативой более жёстким мерам, которые обсуждались ещё осенью прошлого года. Тогда в Министерстве экономики заявили о намерении усилить контроль над торговыми наценками и даже ввести штрафы для ритейлеров, если они будут слишком сильно завышать цены. Однако в мае от этих идей отказались, и вместо регулирования стороны договорились добровольно снизить цены на так называемые товары первой необходимости. Министр экономики Викторс Валайнис пообещал, что результаты станут заметны уже к середине июня, но позже признал: ожидания были чересчур оптимистичными.

Однако многие покупатели пока перемен не замечают. Как показал опрос Latvijas Radio, большинство либо не видело такие "корзины" в магазинах, либо относятся к инициативе с недоверием. Прозвучала и прямая критика в адрес Министерства экономики: обещания снизить цены называют «пустыми словами». Особенно людей раздражает, что в «дешёвых» наборах практически нет латвийской продукции. Например, в корзине Maxima — арбузы из Бразилии и томаты из Нидерландов, в Rimi — брынза из Литвы и картофель из Греции. Lidl предлагает аналогичный набор импортного продовольствия.

В Rimi объясняют: включают в корзину то, что может конкурировать по цене. В Lidl добавляют: сотрудничать готовы только с сертифицированными поставщиками, а это влияет на цену. В итоге дешёвая корзина оказывается не такой уж дешёвой.

Исследование Банка Латвии показало, что жители страны платят за еду больше, чем в Эстонии и Литве. Например, дешёвый рис в латвийском Rimi стоил втрое дороже, чем в эстонском. Глава Rimi Latvia Валдис Турлайс назвал такие сравнения некорректными. По его словам, отличия в налогах и конкуренции делают ценовую картину в странах несопоставимой.

Эксперт Ингуна Гулбе из Института агроресурсов скептически оценивает эффект от корзин: если где-то цену снижают, то в другом месте наверняка поднимают. Реального снижения не происходит. По её словам, пока у большинства местных производителей нет достаточной эффективности, чтобы конкурировать по цене. А чтобы сеть могла включить их товар в «корзину низких цен», она должна быть готова идти на убытки.