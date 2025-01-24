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Вероятность отправки латвийских войск в Украину растёт: «Неаткарига»

Neatkarīgā Rīta Avīze 24 января, 2025 08:55

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"Президент Франции снова говорит о европейских миротворцах в Украине, а Германия в очередной раз отговаривает от таких действий. Страны Балтии пока держатся в стороне от этого вопроса, поскольку наши силы слишком малы, чтобы в одиночку прийти на помощь Украине, но обсуждения становятся все более частыми и нервными, -= пишет "Неаткарига".

Эммануэль Макрон впервые заговорил об отправке европейских войск в Украину для обеспечения мира около года назад. Это не было случайностью. Крупный социологический опрос показал, что среди французской молодежи в возрасте до 30 лет около половины готовы участвовать в той или иной форме помощи Украине, включая миротворческую деятельность. В начале этого месяца президент Украины заявил, что обсудил со своим французским коллегой возможность размещения западных войск на Украине, чтобы гарантировать заключение мирного соглашения, которое положит конец почти трехлетней войне с Россией.

«В качестве одной из таких гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине», - сказал Владимир Зеленский.

Из слов Макрона ясно, что Париж понимает, что простое прекращение огня или перемирие даст России возможность залечить раны, восстановить свои силы, произвести боевую технику и набрать солдат или наемников. «Устойчивая поддержка Украины необходима для того, чтобы Киджива оказалась в сильной позиции для участия в любых будущих мирных переговорах. Украина должна получить гарантии от любого возобновления войны на своей территории после прекращения боевых действий, и Европа должна играть полноценную роль в этом процессе», - заявил президент Франции.

Президент США Дональд Трамп заявил о своей решимости заставить Россию сесть за стол переговоров, но из его заявлений не ясно, понимает ли он, как это сделать так, чтобы это не было выгодно Кремлю. Москва повторила свои трехлетние требования о переговорах, которые украинцы оценили не как «переговорную позицию», а как требование капитуляции.

Термин «миротворцы» знаком всем, но на этот раз военный конфликт настолько ужасен, что трудно представить, как миротворчество могло бы работать на практике в этот раз. Логика требует создания демилитаризованной зоны у украинско-российской границы (как между двумя частями Кипра), в которую затем войдут западные миротворцы и будут патрулировать середину, не позволяя нападающим двигаться дальше. Но немецкие политики, даже в ходе предвыборных дебатов, категорически отказываются даже рассматривать такое решение.

Более того, сценарий, в котором Россия охотно согласится уйти с оккупированных территорий, чтобы впустить туда солдат НАТО в качестве миротворцев, кажется просто невероятным, поскольку с российской точки зрения реальный результат был бы диаметрально противоположен тому, что Путин объявил утром в день нападения целью своей «специальной военной операции»: демилитаризация Украины и отказ от сотрудничества с НАТО.

В украинском контексте, чтобы сохранить полноценную буферную зону на российской границе, а не ограничиваться ограниченными наблюдательными патрулями (как это делала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе с 2015 по 2022 год - и эта миссия не была успешной, поскольку в итоге не предотвратила ни ежедневных перестрелок, ни полномасштабного вторжения), в качестве минимально необходимого числа западных военных называлось 200 000 человек, и это только вблизи границы. Немецкий журнал Der Spiegel полгода назад сообщил, что штаб-квартира НАТО в Брюсселе планирует транспортные «артерии» из Гамбурга и Роттердама через Германию и Польшу, чтобы быть готовыми перебросить в Украину 800 000 человек, если возникнет такая необходимость.

Еще одним вариантом было бы размещение польских, прибалтийских, французских и британских войск на Западной Украине и на границе с Белоруссией для охраны границы и тылового обеспечения, что позволило бы украинцам высвободить личный состав для контрнаступлений на Донбассе и в Курской области. В свое время Кремль грозился интерпретировать международное право так, что появление военных НАТО в Украине будет означать вовлечение в войну соответствующих западных стран, но затем Россия сама сделала этот аргумент бесполезным, введя северокорейское подкрепление для использования в своей Курской области. Кремль использует аргумент, что, согласно межгосударственному соглашению, северокорейская армия может войти на российскую территорию (и наоборот), что им, как суверенным государствам, запретить нельзя. Поэтому Украина может использовать аналогичный аргумент: она имеет право заключить межгосударственное соглашение с любой страной о взаимопомощи.

Если же северокорейские военнослужащие нарушат границу с Украиной и будут воевать против украинцев на украинской территории (а не в Курской области России), это приведет к парадоксальной ситуации, когда Корейская Народно-Демократическая Республика нападет на Украину, находящуюся на другом конце планеты".

Что говорит Силиня?

Латвия хочет получить от НАТО гарантии безопасности. прежде чем отправлять в Украину войска после окончания конфликта. Об этом в интервью немецкому изданию Spiegel заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. «Это зависит от того, кто даст этим солдатам гарантии безопасности. Без гарантий, например, со стороны НАТО, это не сработает», — заявила глава правительства.

Она добавила, что для введения войск в Украину требуется согласие Киева, а позиция украинской стороны по этому вопросу Риге все еще неизвестна.

 

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