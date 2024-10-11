Вернется ли на линию паром Рига-Стокгольм?

Он, что переговоры ведутся не только с эстонским паромным оператором Tallink, но и с другими операторами. Кирсис признал, что главная проблема восстановления регулярного паромного сообщения заключается в недостатке кораблей, но выразил оптимизм по поводу возможности возобновления этого маршрута.

Мэр Риги пока не стал прогнозировать сроки восстановления регулярного паромного сообщения, а также не стал раскрывать детали переговоров, отметив, что это могло бы помешать переговорному процессу.

Ранее, однако, сообщалось, что эстонский паромный оператор Tallink в ближайшие несколько лет не планирует возобновлять паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом. В компании тогда указали, что решение о восстановлении паромного сообщения из Риги не изменилось, поскольку Tallink по-прежнему сосредоточен на поддержании и увеличении рентабельности существующих маршрутов между Эстонией, Финляндией и Швецией.

Регулярное паромное сообщение Tallink между Ригой и Стокгольмом было прекращено в начале 2020 года.