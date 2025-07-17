Верховная рада утвердила нового премьер-министра Украины

С марта 2020 года правительство Украины возглавлял Денис Шмыгаль. Накануне его отставку и уход правительства единогласно одобрила Верховная рада. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил вечером 16 июля, что подписал и направил в Верховную раду документы о назначении Шмыгаля министром обороны.

Выступая в Раде в связи с формированием нового правительства, Зеленский объявил о будущих соглашениях с США, которые, по его словам, "укрепят страну", пишет агентство Reuters. Президент заявил, что поручит новому правительству провести аудит действующих контрактов на оборонные закупки в рамках усилий по производству 50% вооружения и боевой техники страны внутри Украине.