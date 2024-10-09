Вдову Маслякова оштрафовали за «злоупотребление свободой массовой информации»

В протоколе указано, что в эфире КВН ТВ показали внесенных в реестр «иноагентов» Семена Слепакова и Андрея Макаревича без упоминания их статуса — транслировалась старая игра, в которой Слепаков выступал на сцене, а Макаревич сидел в жюри.
Таганский районный суд Москвы оштрафовал вдову Александра Маслякова, главного редактора канала КВН ТВ Светлану на четыре тысячи рублей, сообщает телеграм-канал ASTRA со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.
В протоколе указано, что в эфире КВН ТВ показали внесенных в реестр «иноагентов» Семена Слепакова и Андрея Макаревича без упоминания их статуса — транслировалась старая игра, в которой Слепаков выступал на сцене, а Макаревич сидел в жюри.
Несмотря на то что нынешнее лето затянулось, неизбежно придут и осень с дождями, и зима с морозами. Это природный цикл. И коммунальный цикл идет своим чередом: тарифы на одни услуги повышаются, на другие понижаются (правда, реже)...В новой подборке полезной информации - о ценах на коммунальные услуги в ближайшие месяцы.
Несмотря на то что нынешнее лето затянулось, неизбежно придут и осень с дождями, и зима с морозами. Это природный цикл. И коммунальный цикл идет своим чередом: тарифы на одни услуги повышаются, на другие понижаются (правда, реже)...В новой подборке полезной информации - о ценах на коммунальные услуги в ближайшие месяцы.
В Лиепайскую региональную больницу доставили уже двоих детей с сотрясением мозга — это «побочный эффект» далеко не безобидной забавы, которой вдруг снова увлеклись подростки. Они следуют инструкциям из Тик-тока, чтобы «поймать кайф», не понимая, что последствия могут оказаться очень тяжелыми и «долгоиграющими». Медики и педагоги крайне встревожены, сообщает LSM+.
В Лиепайскую региональную больницу доставили уже двоих детей с сотрясением мозга — это «побочный эффект» далеко не безобидной забавы, которой вдруг снова увлеклись подростки. Они следуют инструкциям из Тик-тока, чтобы «поймать кайф», не понимая, что последствия могут оказаться очень тяжелыми и «долгоиграющими». Медики и педагоги крайне встревожены, сообщает LSM+.
Президент Эдгар Ринкевич прокомментировал участие депутата Сейма от партии "Прогрессивные" и парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинки в мероприятии, посвящённом памяти погибших мирных жителей Палестины, которое прошло на Эспланаде в субботу. Это событие вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
Президент Эдгар Ринкевич прокомментировал участие депутата Сейма от партии "Прогрессивные" и парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинки в мероприятии, посвящённом памяти погибших мирных жителей Палестины, которое прошло на Эспланаде в субботу. Это событие вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
Налоговые долги в размере не менее 150 евро зарегистрированы у 19% предприятий, свидетельствует исследование "Lursoft".
Налоговые долги в размере не менее 150 евро зарегистрированы у 19% предприятий, свидетельствует исследование "Lursoft".
В этом году по факту незаконного перемещения лиц через государственную границу и обеспечения их возможностью незаконного пребывания в Латвии начато 72 уголовных процесса против 44 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.
В этом году по факту незаконного перемещения лиц через государственную границу и обеспечения их возможностью незаконного пребывания в Латвии начато 72 уголовных процесса против 44 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.
Во вторник, 8 октября, Земгальский районный суд в Елгаве удовлетворил иск бывшего хоккеиста Хельмута Балдериса-Силдедзиса к своему крестнику Каспарсу Бруновскису о возврате кредита в размере 4,041 миллиона евро, подтвердил суд порталу Delfi.
Во вторник, 8 октября, Земгальский районный суд в Елгаве удовлетворил иск бывшего хоккеиста Хельмута Балдериса-Силдедзиса к своему крестнику Каспарсу Бруновскису о возврате кредита в размере 4,041 миллиона евро, подтвердил суд порталу Delfi.
Военная полиция передала в прокуратуру материалы дела бывшего руководителя Государственного центра оборонной логистики и закупок (ГЦОЛЗ), бригадного генерала Эрвинса Копейки и еще двух сотрудников ГЦОЛЗ для предъявления обвинения по статье Уголовного закона о служебном подлоге, выяснило агентство ЛЕТА.
Военная полиция передала в прокуратуру материалы дела бывшего руководителя Государственного центра оборонной логистики и закупок (ГЦОЛЗ), бригадного генерала Эрвинса Копейки и еще двух сотрудников ГЦОЛЗ для предъявления обвинения по статье Уголовного закона о служебном подлоге, выяснило агентство ЛЕТА.