Вдову Маслякова оштрафовали за «злоупотребление свободой массовой информации»

В Лиепайскую региональную больницу доставили уже двоих детей с сотрясением мозга — это «побочный эффект» далеко не безобидной забавы, которой вдруг снова увлеклись подростки. Они следуют инструкциям из Тик-тока, чтобы «поймать кайф», не понимая, что последствия могут оказаться очень тяжелыми и «долгоиграющими». Медики и педагоги крайне встревожены, сообщает LSM+.