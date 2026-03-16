Ваши дети ловили покемонов в смартфоне? Теперь их прогулки помогают учить роботов

Компания Niantic сообщила, что фотографии и AR-сканы, которые делали игроки Pokémon Go, превратились в гигантскую базу данных — более 30 миллиардов изображений реального мира.

И теперь эти данные используют для обучения искусственного интеллекта.

Когда игроки ходили по городам, паркам и площадям, их телефоны снимали окружающую среду — здания, памятники, тротуары, витрины магазинов. Причём с самых разных углов, при разном освещении и в любую погоду.

В итоге получилась одна из самых больших визуальных карт мира.

По словам разработчиков, такой массив информации невозможно было бы собрать традиционным способом. Даже тысячи машин с камерами не смогли бы так быстро и подробно задокументировать улицы.

А игроки сделали это почти незаметно — просто играя.

Теперь эти изображения помогают создавать системы визуальной навигации для роботов и автономных устройств, которые должны ориентироваться в реальном мире.

Получается любопытный поворот: миллионы людей думали, что просто ловят виртуальных монстров.

Но на самом деле они помогали строить одну из крупнейших карт реального мира для искусственного интеллекта.

Бесплатно.





